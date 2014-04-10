رئيس الرائد: لن نتراجع عن اتفاقنا مع الهلال

أبدى رئيس نادي الرائد السعودي، عبدالعزيز المسلم، غضباً شديداً من لاعب الفريق عبدالعزيز الجبرين بسبب غيابه عن مباراة الاتحاد التي انتهت لمصلحته 3-0 ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

ووصف المسلم ابتعاد لاعبه الجبرين عن المباراة بالهروب، وقال في تصريح تلفزيوني مع القناة الرياضية السعودية: "الجبرين لم يحترم عقده، كانت لدينا مباراة مصيرية واللاعب غاب عن التدريبات ولم يلتحق بالمعسكر وهذا عمل غير احترافي".

وأشار المسلم إلى أن موقفهم مع الهلال لن يتغير، وقال: "لن نغيّر قرارنا ونحترم توقيعنا مع نادي الهلال، وأستغرب من تغيير موقف اللاعب الذي رفض عرض النصر وقال لي إنه يريد الهلال وتحدث مع محمد الحميداني، نائب رئيس الهلال، واتفقا على كل الأمور فيما تفاجأنا يوم أمس باختفائه عند التوقيع واللاعب انتهى من نادي الرائد".

ورحب رئيس النادي القصيمي باللاعبين الجدد فواز فلاته ويحيى المسلم وفهد الجهني، مؤكداً أن العقود تم تصديقها ورفعها إلى لجنة الاحتراف، فيما لن ينتقل اللاعب إلى النصر إلى بتفويض الهلال.

وأضاف: "كان من المفترض حضور الجبرين ومقابلة إدارة الهلال ويبلغهم بقراره ولكن اللاعب لم يحترم إدارة الرائد لكي يحترم الهلال وما فعله بإعلان رغبته في الانتقال إلى النصر النصر هو مخالفة سيعاقب عليها".

وحول عرض النصر المغري، قال: "النصر لم يرسل عرضه إلا عند الساعة الثامنة من مساء أمس واستلمته من سكرتير النادي عند الساعة ١٢ صباحاً، أرسلوا عرضهم لتغطية تصاريح اللاعب واليوم رفعنا ملفاً كاملاً بالمخالفات إلى لجنة الاحتراف وننتظر عقوبة اللاعب، ونحن لم نفاوض الهلاليين إلا بعد توقف عرض النصر عند سبعة ملايين ريال".

وأوضح المسلم أن ناصر الجفن، الرئيس الشرفي لنادي الرائد، هو من أمره بالتوقيع مع الهلال الذي سيحترم اتفاقه معه، فيما قال إن اللاعب أبلغه برغبته في اللعب للفريق الأزرق الذي سنعطيه أربعة ملايين ريال في حال ذهابه إلى النصر، فيما استغرب الرئيس الريداوي من اختفاء اللاعب في الوقت الحرج.