زين الدين زيدان مرشحا لتدريب أمراء فرنسا

وضع مسؤولو نادي موناكو الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان نجم ريال مدريد الإسباني السابق والحاصل على كأس العالم 1998 ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق خلفاً للإيطالي كلاوديو رانييري الراغب في الرحيل عن.



وأشارت صحيفة "ليكيب الفرنسية" إلى نسبة رحيل رانييري التي ازدادت بعد انتقاد لاعبي موناكو لتدريبات المدرب المخضرم وطرقه القاسية بجانب اقتراب رحيل ريكاردو بيتشيني المدير الفني لفريق الإمارة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن العديد من أهداف مالك النادي تحققت، ويملك النادي ملياردير روسي يدعى ريوبولفليف، فيما أعلن زيدان صاحب الـ41 عاماً في شهر يناير الماضي، استعداده لبدأ خطوة جديدة في مسيرته الرياضية بالرغم من طراوة عوده التدريبي.

