كأس الملك: الاتحاد يتجاوز الرائد إلى نصف النهائي

بلغ فريق الاتحاد دور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك للأبطال بفوزه على مضيفه الرائد 3-0 في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز ببريدة.

وتمكن حامل اللقب "الاتحاد" من افتتاح المباراة عبر المدافع أحمد عسيري الذي سجل الهدف عند الدقيقة ١٢ بعد تحويل البرازيلي بونفيم لعرضية في مرمى حارس الرائد أحمد الكسار.

وسيطر الاتحاد على بقية مجريات الشوط الأول بينما في الشوط الثاني نشط فريق الرائد قليلاً وحاول الوصول لمرمى الاتحاد الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها فريق الاتحاد بتسجيل الهدف الثاني بعد ان انطلق الظهير اليمن الاتحادي طلال العبسي ومرر كرة للمهاجم مختار فلاتة والذي حول الكرة بكعبه في مرمى الحارس احمد الكسار في الدقيقة ٦١.

بسط الاتحاد نفوذه في أرض الملعب وسيطر بشكل مطلق على مجريات المباراة وسط خمول رائدي جاء انعكاسها من نتيجة المباراة، ووسط ذلك استغل مختار فلاتة كسر حالة التسلل وتوغل في منطقة الفريق القصيمي مسجلا الهدف الثالث الدقيقة 85.



وشهدت المباراة قبل نهايتها بدقيقتين أحداثا مثيرة بعد حدوث عراك بالأيادي بين لاعب الاتحاد معن خضري ولاعب الرائد فهد الجهني اضطر حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين. وسيواجه فريق الاتحاد الفائز من مباراة الهلال والشباب التي ستلعب يوم الجمعة.



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