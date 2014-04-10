لاعب سعودي يقترب من الاحتراف بفرنسا

أكد نواف المهدي، وكيل أعمال وليد الجيزاني، مهاجم الشعلة، أن موكله سيتوجه إلى فرنسا أواخر الشهر الجاري للخضوع لتجربة ميدانية مع نادي كان الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، تمهيداً للانضمام إلى صفوفه في حالة نجاح اللاعب بتجاوزها.

وقال المهدي لبرنامج "في المرمى": "عرضنا مجموعات أسطوانات تحتوي على مقاطع للاعب، وأعجبوا بها الفرنسيون، وتم التنسيق بيننا على السفر إلى فرنسا لكي يخضع وليد لاختبارات لياقية وفنيّة تستمر لأسبوع" وتابع: "هذه المرة الثانية التي يتفاوض بها موكلي مع نادِ فرنسي، فالكل يعرف بأن أوكسير كان يفاوضه أثناء فترة المدرب فرنانديز، لكن الجيزاني فضل التوقيع للهلال قبل 4 مواسم".

ودون الكشف عن أي تفصيل مالي،، كشف المهدي أن موكله قد أبرم اتفاقية مبدئية مع الفرنسيين وقال: "وقعنا اتفاقية مبدئية مع نادي كان، وسيكون القرار في النهاية لدى المدرب" مضيفاً: "تم الاتفاق مع نادي الشعلة على السفر، كون وليد لازال يرتبط معهم بعقد ساري المفعول".

وفي حالة عدم نجاح مهاجم الأهلي والشباب والهلال السابق أكد المهدي: "سنعود الى السعودية، فاللاعب لديه عرضان احترافيان، وكذلك ناديه الحالي الذي يريد بقاءه".