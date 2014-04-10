ماغاث واثق من قدرة فولهام على البقاء

يقول الالماني فيلكس ماغاث مدرب فولهام انه يثق في قدرة فريقه على تجنب الهبوط من دوري الدرجة الممتازة الانجليزي لكرة القدم وانه سيقطع خطوة مهمة في هذا الاتجاه يوم السبت المقبل بالفوز على ضيفه نوريتش

سيتي المتعثر.





ويحتل فولهام المركز 18 بين فرق دوري انجلترا الممتاز العشرين برصيد 27 نقطة من 33 مباراة وحصل على ثلاث نقاط هامة مطلع الاسبوع الحالي بعد فوزه على استون فيلا ويؤكد ماجات ان الفريق دبت فيه روح جديدة اثر الفوز الاخير.





وقال ماغاث للصحفيين اليوم الخميس "اعتقد ان الفريق بكامله اصبح يعتقد باننا سنستمر في الدوري الممتاز بعد الفوز على استون فيلا."





واضاف المدرب الالماني قوله "اللاعبون يقدمون اداء جيدا جدا وهم يستمتعون باللعب ولا يخشون ارتكاب الاخطاء."





وشدد ماغاث "نحن بحاجة الى فوز اخر في مباراتنا المقبلة وسوف نحاول تحقيق ذلك يوم السبت امام نوريتش."





ويحتل نوريتش المركز 17 في القائمة متفوقا بفارق خمس نقاط على فولهام.





