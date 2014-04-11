أبطال أوروبا: الريال والبايرن وجهاً لوجه

أسفرت قرعة دور ما قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة ساخنة بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني "حامل اللقب" فيما سحب النجم البرتغالي لويس فيجو مراسم القرعة يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وفي المواجهة الثانية سيلعب تشيلسي الإنجليزي ضد الفريق الطامح أتليتكو مدريد الإسباني، وستلعب مباريات الذهاب يومي 22 و23 من شهر أبريل الجاري ومباريات العودة في الـ29 والـ30 من نفس الشهر.

وتوقعت الجماهير برؤية مباريات ساخنة في القارة العجوز التي تستعد لرؤية المباراة النهائية في الـ24 من شهر مايو المقبل على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.



وفي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي "اليوروبا ليغ" اصطدم يوفنتوس الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، كما سيلعب إشبيلية وفالنسيا الإسبانيين مع بعضهما في دور نصف النهائي. يذكر مباريات الذهاب ستكون يوم 24 أبريل والإياب في الأول من شهر مايو على أن يحتضن ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية مباراة النهائي في الـ14 من شهر مايو المقبل.