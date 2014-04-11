الريان يهبط إلى دوري الدرجة الثانية القطري

هبط الريان، بطل كأس الأمير إلى الدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه، رغم فوزه على مضيفه معيذر الهابط معه 4-2 اليوم الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من الدوري القطري لكرة القدم.

وسجل النيجيري كالو اوتشي 38 وطاهر زكريا 45 والنيجيري ايغبيني ياكوبو 88 و90 أهداف الريان، والمغربي ايوب الودراسي 40 من ركلة جزاء وأيمن محمد (90+3) هدفي معيذر.

وتوقف رصيد الريان عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، وهبط للمرة الثانية بعد الأولى موسم 88-89، مقابل 14 نقطة لمعيذر.

وأفلت الخريطيات من الهبوط رغم خسارته أمام السد، بطل الموسم الماضي، بثلاثية نظيفة سجلها الجزائرى نذير بلحاج 18 وخلفان إبراهيم 50 وعبدالله البطاط 77 خطأ في مرمى فريقه.

وأهدر البوركيني يحيى كيبي ركلة جزاء للخريطيات 79، الذي بقي رصيده 29 نقطة بفارق الأهداف أمام الريان، مقابل 47 للسد الثالث.

وفاز الوكرة على الغرافة 2-0 سجلهما حسين ياسر 46، والأرجنتينى سيباستيان ساشا 70 فارتفع رصيده إلى 32 نقطة وبقي خلف الغرافة بفارق الأهداف.

وحقق قطر فوزا تاريخيا وساحقا على لخويا البطل الجديد 5-0 سجلها البرازيليان أدريانو 6 و26 و73 من ركلة جزاء ودوغلاس 38 و90 فارتفع رصيده إلى 31 نقطة وتوقف رصيد لخويا عند 53 نقطة.

واكنفى الجيش الثاني بالتعادل السلبي مع الخور فصار رصيده 48 نقطة مقابل 30 لمنافسه.

وتعادل الأهلي مع السيلية بهدفين للكونغولي الان ديوكو 5 والإيرانى منتظري جباري 59 مقابل هدفين لمحمد صلاح النيلي 24 والبوركينابي موموني داغانو 70.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة والسيلية إلى 42 نقطة.