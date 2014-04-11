عاطل ينقذ موسم الأهلي من الضياع

يستلم اللاعب البرازيلي بورتو نيتو، تأشيرة دخول الأراضي السعودية اليوم الجمعة من قبل إدارة النادي الأهلي التي تعاقدت معه لمدة شهر فقط حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء تعاقد الأهلاويون مع صاحب الـ34 عاماً بعد إصابة صانع الألعاب البرازيلي إيريك دي أوليفيرا بقطع في الرباط الصليبي، ويحتاج الفريق الأخضر إلى "رمّانة المنتصف" التي توصل الكرات إلى المهاجمين في بطولة كأس الملك التي يلعب فيها الأهلي يوم السبت أمام فريق الطائي ضمن دور ربع النهائي.

واعتمدت الإدارة الغربية على أحد بنود لوائح الاحتراف التي تنص على استبدال المحترف الأجنبي في حال إصابته بكسر أو التعرض لإصابة في الرباط الصليبي بشرط أن يكون البديل عاطلاً عن اللعب وهو ما تطابق مع البرازيلي نيتو.



