كرويف: الإدارة سبب نكسة البارسا.. ونيمار "ضحية"

طالب الأسطورة الهولندي يوهان كرويف إدارة برشلونة بالاستقالة وعقد انتخابات جديدة هذا الصيف، وذلك بعد الخروج الأوروبي أمام أتليتكو مدريد مساء أمس، ليغيب الفريق الكاتالوني عن نصف نهائي المسابقة لأول مرة منذ 7 أعوام.

وقال مدرب ولاعب برشلونة السابق في تصريحات صحافية اليوم: "الإدارة هي المسؤولة عن كل ما يحدث ببرشلونة، فمنذ 4 مواسم والمدرب لا يستطيع عمل شيء، وكلنا نعرف أنهم باعوا المدافع الأوكراني تشيغرنسكي دون علم بيب غوارديولا قبل 3 أعوام". وزاد: "تاتا مارتينو هو مدرب جيد، لكن لا ذنب له بذلك، الإدارة لم تنفذ طلباته أو تحاول مساعدته". مطالباً إدارة باريتيمو الذي خلف روسيل بالاستقالة وعقد انتخابات جديدة، وقال: "لا يوجد شيء لا يمكن القيام به، وما حدث بالأشهر الأخيرة أمر معيب، عليهم الاستقالة وإقامة انتخابات لاختيار رئيس جديد".

وعاد الهولندي للحديث عن قضية نيمار، وانتقد قائلاً: "نيمار تعرض لأذى كبير من وكيل أعماله (والده) وجشعه بالبحث عن أكبر قدر من الأموال، لكنه على صعيد فني لايزال صغيراً ويمكنه التعلم من الأخطاء".

وواصل كرويف انتقاداته لإدارة برشلونة على مبلغ صفقة نيمار ورواتبه السنوية، وقال: "لا يمكن أن تتم مساواة لاعب يبلغ من العمر 30 عاماً وحقق كل شيء مع النادي، بآخر يبلغ من العمر 21 عاماً ولازال ببداية مشواره مع النادي".