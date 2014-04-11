هلال ونصر !!!

@ ما بين الهلال والنصر أشبه ما يكون بمعركة حدودية بين بلدين..!

@ النزاع من الآن وصاعدًا على كل شبرٍ بينهما..!

@ الأمم المتحدة: اتحاد كرة القدم..!!

@ لن يكون هناك تنازلات..! الحرب الباردة ستستمر، وأما القصف فلن يهدأ إطلاقًا..!

@ القضية ستتبعها أخرى، ونهاية أيٍ منها لن تكون بمجرَّد النُّطق بالحُكم..! الإعلام هنا وهناك قادر على تشويه أي قرار سليم مُعافى..! فما بالكم إن كان هشًا..؟

@ اتحاد عيد ولجانه أحوج ما يكون الآن لتطبيق النظام بحذافيره..! كل حُكم صادر لابد أن يستوفي حقَّ مداولته كاملاً، لا مجال للخطأ..! وضوح القرار مطلب، شرحه إلزامي، الحديث باللائحة والبنود فقط.

@ مداخلة هاتفية من مسؤول في لجنة قد تفتح خطًا لقصف ساخن قد يصهر صُلب القرار..!

@ تصريح صحافي من مسؤول آخر قد يتحوَّل لصفحات صُحف وصفعات مقالات..!

@ الكلمة محسوبة، والطرفين (مستقعدين)..! الجلسة: رُكبة ونُص..! الحساسية مُفرطة، إصبع الاتهام في كل اتجاه..! في ظني أن مجلس الأمن غير قادر على فض النزاع بين الطرفين..!

@ أظنه الاختبار الأقوى لاتحاد كرة القدم، خطأ واحد فيه كفيل بتمزيق كامل الورقة..! الكُل يُراقب، الإجابات لن يُقبل إلا أن تكون نموذجية..! وكي تكون كذلك لابد أن تكون بنص المرجع، والمرجع النظام ولا غيره..!

نهاية:

على فِكرة: مافي دور ثاني !!!

*نقلا عن صحيفة النادي السعودية