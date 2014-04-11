"يوروبا ليغ": يوفنتوس وفالنسيا يتأهلان لنصف النهائي

تأهلت فرق يوفنتوس الإيطالي وإشبيلية وفالنسيا الإسبانيان وبنفيكا البرتغالي الى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بموجب نتائج إياب ربع النهائي، الخميس.

وفاز يوفنتوس على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 ذهاباً و 1-0 اياباً، واشبيلية على ضيفه بورتو البرتغالي 4-1 وفالنسيا على ضيفه بال السويسري 5-3 بنتيجة المباراتين الذهاب، وبنفيكا على ضيفه الكمار الهولندي 2-0.

في المباراة الاولى على ملعب "يوفنتوس ستاديوم"، كان كل شيء ضد ليون، آخر فريق فرنسي في البطولات الاوروبية بعد خروج باريس سان جرمان امس على يد تشلسي الانجليزي من دوري ابطال اوروبا، فقد خاض اليوم المباراة رقم 54 في برنامج ضاغط هذا الموسم، اضافة الى ضعف كبير في خطي الدفاع والوسط في غياب العديد من الاساسيين بداعي الاصابة.

والامر الثاني أن يوفنتوس خاض هذا العام 15 مباراة على ملعبه فاز فيها جميعها ولم يخسر عليه منذ خاض عليه اول مباراة رسمية في سبتمبر 2011 إلا 3 مرات.

ولم يستطع ليون، خامس الدوري الفرنسي، تحقيق الفوز على الاندية الايطالية في محاولاته الست الاوروبية إلا مرة واحدة وكانت على لاتسيو في كأس الاتحاد موسم 1996.

في المقابل، كان يوفنتوس الذي يتجه للاحتفاظ بلقبه للموسم الثالث على التوالي، مرشحا لتجديد فوزه والتأهل ويحدوه أمل كبير ببلوغ النهائي الذي سيقام في 14 مايو على ملعبه، وهذا دافع اساسي لإحراز اللقب.

وافتتح يوفنتوس التسجيل في وقت مبكر بواسطة صانع ألعابه اندريا بيرلو بتسديدة قوية من نحو 20 مترا، لكن ليون عادل بعد ركنية وكرة مرفوعة عالية من احد مدافعيه على رأس جيمي بريان الذي وضعها على يسار الحارس جانلويجي بوفون الذي لمسها دون ان يتمكن من ابعادها (18).

واشتد ساعد ليون وأخذ زمام المبادرة بنسبة اكبر من مضيفه، وكاد يسجل هدفا ثانيا لولا براعة بوفون في التصدي لقذيفة مكسيم غونالون (29).

وفي الشوط الثاني، استعاد يوفنتوس بعضا من المبادرة وهاجم بلا هوادة فاصطدم بدفاع قوي ووقع لاعبوه مرات عدة في مصيدة التسلل، وكاد يتقدم من جديد بعد عرضية خطيرة جدا من الغاني كوادوو اسامواه من الجهة اليسرى أفلتت من المدافعين والمهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز بعد تحويلها من الحارس البرتغالي انطونيو لوبيش (53).

وألغى الحكم هدفا سجله تيفيز من ضربة رأس بداعي التسلل (61)، وحصل الفرنسي ألكسندر لاكازيت على ركلة حرة على خط المنطقة نفذها ارنو مفويمبا بتركيز برع بوفون في تحويلها الى ركنية (66)، وارتد يوفنتوس بهجمة وأطلق كلاوديو ماركيزيو صاروخاً بعيد المدى ارتطم بظهر المدافع صامويا اومتيتي وغالطت الحارس لوبيش واستقرت على يساره (68).

وأضاع سيباستيان جوفينكو، بديل تيفيز، فرصة هدف ثالث لفريق "السيدة العجوز" عندما اطاح بالكرة عاليا من مسافة قريبة (82).

وفي الثانية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وضع اشبيلية ضيفه بورتو الذي فاز ذهابا 1-صفر، في موقف حرج بعد ان سجل في وقت مبكر عبر الكرواتي ايفان راكيتيتنش من ركلة جزاء تسبب بها المدافع البرازيلي دانيلو ضد الكولومبي كارلوس باكا (5).

وأضاف فيتولو الهدف الثاني لأصحاب الارض بعدما تلقى كرة داخل المنطقة تابعها بيسارية محكمة من نحو 12 مترا في الشباك (26).

وحصلت دربكة امام مرمى بورتو وظهر الارتباك على دفاع بورتو فوصلت الكرة الى باكا الذي راوغ وأطلقها نصف مقصية ارتطمت بظهر احد لاعبي الخصم وانحرفت الى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس فابيانو هدفا ثالثا قضى بنسبة كبيرة على آمال الفريق البرتغالي (30).

ولم يتأثر اشبيلية بطرد مدافعه كوكي اندوخار بالانذار الثاني (54)، واضاف هدفا رابعا بعد تسديدة من الجهة اليسرى ارتدت من الحارس فابيانو الى الفرنسي كيفن غاميرو بديل كارلوس باكا (79).

وفي الثالثة على ميستايا، حاول فالنسيا تعويض خسارته ذهابا بنتيجة ثقيلة صفر-3، وكان سباقا الى افتتاح التسجيل بواسطة باكو الكاسر بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (38).

وعزز التشيلي ادواردو فارغاس آمال فالنسيا بتسجيله الهدف الثاني بمتابعة رأسية وضع الكرة منها في سقف الشبكة في الزاوية اليمنى (46).

وفي الشوط الثاني أضاف الكاسر الهدف الثالث بعدم وصلته كرة داخل المنطقة فتابعها في المرمى معوضا خسارة فريقه في الذهاب (70).

واضطر الفريقان لخوض وقت اضافي نقصت مع الدقيقة (100) صفوف بال بطرد لاعب وسطه التشيلي مارسيلو دياز بالحمراء، ثم الارجنتيني غاستون ساورو بالانذار الثاني لعرقلته الجزائري سفيان فاغولي (105).

وفي الشوط الاضافي الثاني حسم فالنسيا النتيجة بالهدف الرابع بعد عرضية ارسلها الارجنتيني بابلو بياتي بعد 3 دقائق من نزوله بديلا الى باب المرمى تابعها الكاسر مباشرة في الشباك مسجلا الهاتريك الشخصي (113).

وضاعف خوان برنات محنة بال بالهدف الخامس من انفراد تام في الجهة اليسرى واجه على اثره الحارس وأطلق الكرة قوية في سقف المرمى (118).

وفي الرابعة على ملعبه "دي لوش" جدد بنفيكا فوزه على ضيفه الكمار الهولندي، وسجل اول اهدافه عبر الاسباني رودريغو من داخل المنطقة (39).

وفي الشوط الثاني، واصل رودريغو تألقه واستفاد من عرضية الارجنتيني ادواردو سالفيو لتسجيل هدفه الثاني (72).