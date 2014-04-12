آرسنال يخرج ويجان.. ويتأهل إلى مباراة الكأس

تأهل آرسنال إلى المباراة النهائية ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب فريق ويجان اثليتيك بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية في ملعب ويمبلي.



وشهدت العاصمة البريطانية لندن مباراة مثيرة، عندما سجل خوردي جوميز هدف التقدم لويجان من ركلة جزاء في الدقيقة 63 قبل أن يعادل بير مرتساكر النتيجة لمصلحة آرسنال من ضربة رأسية قبل ثمانية دقائق من نهاية المباراة.



ويلتق هال سيتي مع فريق شيفيلد يونايتد في مباراة نصف النهائي الثانية على ملعب ويمبلي اللندني يوم الأحد وسيلعب الفائز بينهما مباراة النهائي أمام آرسنال في نهائي الكأس في يوم 17 من شهر مايو المقبل.

