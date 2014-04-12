إداري السد: لم نفاوض كارينيو.. ولا نحتاجه

نفى محمد غلام، إداري فريق السد القطري، الأخبار المتداولة عن جلوس مسؤولي ناديه مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينيو على طاولة المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيداً لاستلامه مسؤولية الفريق الفنية في الموسم المقبل.

وقال غلام لـ"العربية.نت": "لا توجد حتى الآن مفاوضات مع كارينيو، الكلام الذي يثار في الصحافة السعودية غير صحيح، وتستطيع وسائل الإعلام أن تكتب ما تشاء، ولكن المفاوضات ليس لها أساس من الصحة، وأمورنا مستقرة فنياً".

وأضاف قائد السد السابق ولاعب المنتخب القطري: "نحن مستقرون مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لدينا بطولتان ننافس فيهما، الأولى محلية والثانية في دوري أبطال آسيا التي نطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المنافسة القارية، إذا طرأ أمر جديد على الجهاز الفني لن يكون في الوقت الحالي أبداً".

وحول تواضع نتائج الفريق في الموسم الحالي، أشار محمد غلام إلى أن مجلس الإدارة سيجتمع في نهاية الموسم من أجل رسم خطة جديدة للفريق الأبيض الموسم المقبل.

وربطت وسائل الإعلام السعودية دانيال كارينيو، مدرب فريق النصر مع أندية السد والجيش والغرافة للتعاقد مع صاحب الـ50 عاما بعد اختلافه مع مسؤولي نادي النصر حول تمديد عقده.