الجابر بعد الخروج من الموسم صفر اليدين: أنا المسؤول

اعتبر سامي الجابر، مدرب الهلال، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب خروج فريقه من بطولة كأس الملك بعد الهزيمة بهدف نظيف من الشباب، أنه من يتحمل فقدان جميع البطولات المحلية التي شارك بها الهلال، ولأول مرة منذ العام 2007.

وقال الجابر: "أنا أول من يتحمل مسؤولية الخروج من الموسم بلا ألقاب، فالإدارة وفرت كل شيء، لككنا فشلنا بالفوز بأي لقب، والآن بقي لدينا بطولة كأس الأبطال الآسيوي، وسنحاول كسب مبارياتنا حتى نتأهل للأدوار الإقصائية".

وبرر الجابر إبعاده لياسر القحطاني والزج بعبدالعزيز الدوسري بأنه كان يبحث عن "القوة"، فيما أكد أن البرازيلي رافينا لم يجد المساحات بين وسط الهلال ودفاعه، إلا بعد تسجيل الهدف.

وأكد الجابر أن فريقه تأثر بغياب نيفيز، لكنه أبدى سعادة غامرة بما قدمه اللاعبون البدلاء في المباراة التي اعتبر الجابر أن نتيجتها المنطقية كانت 4 أو 3 أهداف لفريقه.