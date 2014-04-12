الدوري الإنجليزي: إيفرتون رابعا وتوتنهام يخسر بتعادل

واصل إيفرتون انتصاراته المتتالية وانتزع المركز الرابع مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه سندرلاند 1-صفر، اليوم السبت، على ملعب "النور" في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين إيفرتون بفوزه السابع على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم إلى النيران الصديقة، وتحديدا مدافع مانشستر يونايتد السابق ويس براون الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.

ورفع إيفرتون الذي أنعش آماله في حجز بطاقة الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رصيده إلى 66 نقطة بفارق نقطتين أمام أرسنال الذي تأجلت مباراته أمام جاره وست هام يونايتد إلى الثلاثاء المقبل في ختام المرحلة بسبب خوضه نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويغان حامل اللقب، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.

في المقابل، تأزم وضع سندرلاند في المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة بتلقيه الخسارة الخامسة على التوالي والسابعة في المباريات الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، وله مباراتان مؤجلتان.

وأفلت توتنهام السادس من خسارة مذلة أمام مضيفه وست بروميتش البيون وحول تخلفه صفر-3 إلى تعادل ثمين 3-3.

وضرب وست بروميتش البيون بقوة في بداية المباراة، وسجل هدفين مبكرين عبر التشيكي ماتاي فيدرا (1) والأيرلندي الشمالي كريس برانت (4)، وحصل الضيوف على ركلة جزاء أهدرها المهاجم الدولي التوغولي ايمانويل أديبايور في الدقيقة 16.

وعزز الدولي البنيني ستيفان سيسينيون تقدم وست بروميتش البيون بالهدف الثالث في الدقيقة 31، لكن توتنهام قلص الفارق بعد 3 دقائق وعبر النيران الصديقة لمدافع وست بروميتش السويدي يوناش اوسون، قبل أن يتدارك الفريق اللندني الموقف في الشوط الثاني بثنائية هاري كاين (70) والدنماركي كريستيان اريكسن (90).

ورفع توتنهام رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط أمام مانشستر يونايتد الذي تأجلت مباراته مع هال سيتي إلى 6 مايو المقبل بسبب خوض الأخير نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد غدا الأحد على ملعب ويمبلي، فيما تراجع وست بروميتش البيون إلى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

وعزز كريستال بالاس حظوظه في البقاء في الدرجة الممتازة بعدما أمضى مراحل كثيرة في المركز الأخير وذلك بفوزه الثمين على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد سجله جايسون بونتشيون في الدقيقة 76.

وانفرد كريستال بالاس بالمركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط أمام شريكه السابق استون فيلا الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر.

وتنفس كل من فولهام وكارديف سيتي الصعداء بفوزيهما الغاليين وبنيتجة واحدة 1-صفر، الأول على ضيفه نوريتش سيتي، والثاني على مضيفه ساوثمبتون.

في المباراة الأولى، سجل الكولومبي هوغو روداليغا الهدف الوحيد في الدقيقة 40.

وفي الثانية، سجل الإسباني خوان توريس رويز الهدف الوحيد في الدقيقة 65.

ورفع فولهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة أمام كارديف سيتي التاسع عشر قبل الأخير، مقابل 32 نقطة لنوريتش سيتي السابع عشر و48 نقطة لساوثمبتون الثامن.

وحقق ستوك سيتي فوزا صعبا على ضيفه نيوكاسل بهدف وحيد سجله المدافع الهولندي اريك بيترز في الدقيقة 42.

وعزز ستوك سيتي موقعه في المركز العاشر برصيد 43 نقطة بفارق 3 نقاط خلف نيوكاسل التاسع.

وتستكمل المرحلة غدا الأحد بقمة ساخنة ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الثالث، ومباراة سوانزي سيتي مع ضيفه تشلسي الثاني.