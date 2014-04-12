الفيصلي يقترب من التجديد للإيطالي جيوفاني



اقتربت إدارة نادي الفيصلي السعودي من تجديد عقد مدرب الفريق الأول، الإيطالي جيوفاني سوليناس، من أجل الموسم المقبل، وذلك كمكافأة لنجاح المدرب في إبقاء الفريق ضمن فرق الدوري الممتاز.

وتعاقدت الإدارة الحمراء مع جيوفاني في الموسم الماضي مقابل 150 ألف دولار أمريكي (562 ألف ريال سعودي) بعد فشل الفريق تحت إمرة المدرب البلجيكي مارك بريس الذي يدرب حالياً فريق الرائد.

النادي الذي يتخذ مقراً له في محافظة حرمة، التي تبعد 180 كلم شمال العاصمة الرياض، تجنب الخسائر في أخر خمس مباريات في مسابقة الدوري فيما يسعى رئيسه فهد المدلج من تجديد جلد الفريق بعد نتائج متواضعة هذا الموسم.

