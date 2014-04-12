بايرن ميونيخ يسقط أمام دورتموند بثلاثية صفراء

سقط بايرن ميونيخ، حامل اللقب، في عقر داره أمام ضيفه ووصيفه بوروسيا دورتموند صفر-3 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ، المتوج بطلا للمرة الثانية على التوالي والرابعة والعشرين في تاريخه، تغلب ذهابا على بوروسيا دورتموند وصيفه أيضا على الصعيد الأوروبي، في عقر داره وبثلاثية نظيفة أيضا في 23 نوفمبر، ورد له بالتالي دين الخسارة أمامه في الكأس السوبر 2-4 في 27 يوليو.

على ملعب اليانز ارينا، مني بايرن ميونيخ بهزيمته الثانية على التوالي بعد الأولى الأسبوع الماضي أمام أوغسبورغ، أحد الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية، والخسارة الثانية أيضا في 55 مباراة في الدوري.

وافتتح دورتموند المنتشي بفوزه على ريال مدريد الإسباني 2-صفر الثلاثاء دون أن يتمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (خسر ذهابا صفر-3)، التسجيل بعد لعبة ثلاثية داخل المنطقة وعرضية من ماركو ريوس إلى الجهة اليسرى استقبلها الأرميني هنريك مخيتاريان غير المراقب، وتابعها في الزاوية اليسرى البعيدة عن متناول مانويل نوير حاول البرازيلي رافينيا إخراجها من فوق خط المرمى فلم يستطع (20).

وسيطر بايرن على المجريات بعد الهدف دون خطورة مباشرة باستثناء ركلة حرة على مشارف المنطقة حصل عليها الفرنسي فرانك ريبيري على حدود المنطقة، نفذها الهولندي أريين روبن ارتطمت بالحائط وزال خطرها (41)، ومتابعة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لكرة طائرة سيطر عليها الحارس رومان فايدنفيلر بسهولة (43).

في المقابل، اعتمد دورتموند حتى نهاية الشوط الأول على المرتدات التي شكلت بعض الخطورة دون أن تترجم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الذي زج منذ البداية بتشكيلته الأساسية، بالحارس الاحتياطي لوكاس رايدر بدلا من نوير، وبعد لعبة ثلاثية مشتركة من مخيتريان في الجهة اليمنى إلى الغابوني بيار ايميريك اوبامييانغ في اليمنى، ثم عرضية إلى ريوس دفعها على يمين رايدر هدفا ثانيا (49).

وتابع دورتموند تفوقه وسجل الهدف الثالث بعد كرة عالية مرفوعة أرسلها المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس من المنطقة الدفاعية فكسر مخيتاريان مصيدة التسلل وسددها بيمناه من فوق الحارس هدفا ثالثا (56).

وحصل دورتموند على ركلة حرة في نفس المكان الذي كانت فيه في الشوط الأول لبايرن بعد إسقاط مخيتاريان نفذها التركي نوري شاهين في الحائط أيضا (64)، وأبعد الإسباني خافي مارتينيز كرة عرضية خطرة لدورتموند (66)، وأبعد رايدر كرة قوية سددها اوبامييانغ إلى ركنية (75).

وسجل ماندزوكيتش هدفا لبايرن ميونيخ الغي بداعي التسلل (33).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 61 نقطة، وفك الشراكة مع شالكه الذي افتتح المرحلة بالفوز على ضيفه اينتراخا فرانكفورت، فيما وقف رصيد بايرن ميونيخ عند 78 نقطة.