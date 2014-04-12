بين بكاء محترف الأهلي إيريك خلف الكواليس وردة فعل لاعب الاتحاد معن الخضري بعد التدخل الخشن من أحد لاعبي الرائد, يمكنك أن تلمس مباشرة حجم المشاعر المؤلمة التي تستوطن صدور اللاعبين الذين داهمتهم الإصابات الطويلة.



أتعاطف معهم, فالمشوار الكروي, يتمدد معهم أيضا على سرر العيادة. تحاصرهم الأسئلة: هل سيتعافى المشوار, مثلما يتعافى موضع الألم, أم سيغادر معنا محمولا على عكازات المجهول صهر الفشل؟



كم من اللاعبين هزمتهم الإصابات. وكم من الإصابات التي هزمت اللاعبين. بين هذه وتلك يبقى رونالدو البرازيلي ظاهرة كرة القدم الوحيد في التاريخ الذي عذَّب شبح الإصابات وسحله سحلاً فوق العشب.!

*نقلا عن صحيفة النادي السعودية