تعلموا من البلطان

قال رئيس نادي الشباب خالد البلطان: إن مسابقة كأس ولي العهد والدوري السعودي هذا العام سيئة جدا، وإن الموسم مليء بالأخطاء وبأمور سلبية كثيرة لايفضّل التحدث عنها إعلامياً، وإن الاتحاد السعودي ضعيف في قرارات كثيرة مفصلية وقد صنف الأندية على أساس من صوت لهذا الاتحاد في الانتخابات، والسؤال للأخ البلطان: هل الاتحاد السعودي أبعد اللاعبين ناصر الشمراني وتيجالي عن فريقك وقبلهم مختار فلاتة؟ وهل الاتحاد السعودي أخرج فريقك من مسابقة كأس ولي العهد وجعله يغير ثلاثة مدربين في موسم واحد ويتلقى الهزائم بهذا الكم من الأهداف؟ وهل نادي النصر لايستحق هاتين البطولتين السيئة حسب وصفك؟ فللمعلومية الاتحاد السعودي يرأسه لاعب كرة قدم سابق وعمل إدارياً ورئيس ناد ومشرفاً على المنتخبات السعودية ومعروف بحياديته، وهذا الاتحاد الضعيف حسب قولك يضم 19عضواً من جميع الأندية السعودية العريقة والجماهيرية، وهم أناس رياضيون معروفون قبل أن يدخل البلطان الوسط الرياضي، وهؤلاء الأعضاء منهم الأكاديمي واللاعب المخضرم والمهندس، ويكفي هذا الاتحاد إنه بلغ بالأخضر نهائيات كأس آسيا 2015م بدون هزيمة، وكذلك تحسن ترتيبه في تصنيف فيفا الشهري، ناهيك عن الكرنفال الجميل الذي خرج به الدوري هذا الموسم والذي أشاد به القاصي والداني دليل على نجاحه، ولا أقول إلا أعاد لنا الله الأمير خالد بن سعد ومحمد جمعة الحربي وطلال آل الشيخ وغيرهم من الشبابيين الحقيقيين ممن جعلونا نحب شيخ الأندية والرياضة بشكل عام بتواضعهم وحسن أخلاقهم.

الكثيري والأمريكي

ـ أبدى الحكم السابق سعد الكثيري استياءه من حكم مباراة الهلال والشباب ضمن دوري الشباب والتي قادها الحكم يحيى العوفي. وقال الكثيري: ما حدث من الحكم العوفي (كارثي) فقراراته كلها تصب في مصلحة فريق واحد وطبيعي يقصد نادي الشباب، وأعلن الكثيري تحديه إذا كانت ضربة الجزاء التي منحها العوفي للشباب صحيحة، كما تحدى الكثيري بأن الخطأ الذي سجل منه فريق الشباب هدفه الثاني صحيح، ومن باب الأمانة فإن الحكم الشاب العوفي يلام ولو بنسبة بسيطة كونه حكم صغير في السن ويحتاج إلى مزيد من الخبرات، ولكن ماهو رأي الكثيري فيما قاله خبير التحكيم السابق الأمريكي ميست عنه في صحيفة الرياضية في العدد رقم 8602 بتاريخ 19ـ4ـ2001م معلقاً على المباراة الشهيرة التي قادها الكثيري والتي جمعت الأهلي والنصر في الدوري السعودي الممتاز والتي فشل الكثيري في قيادتها؟ إذ قال الخبير الأمريكي : إن أخطاء الحكم الكثيري تقوده تحكيمياً لقيادة مباراة للناشئين وليس في دوري لاعبوه محترفون، بسبب أخطائه وبطء حركته في متابعة الكرة، ويبدو أن الخبير الأمريكي كان محقاً في اختياره ولكن للأسف الحكم اعتزل التحكيم.

نصيحة لحازم الوحدة

ـ الأخ الصديق الخلوق حازم اللحياني رئيس نادي الوحدة.. هارد لك.. وأتمنى أن تجلس مع الأخ حاتم عبدالسلام الرئيس السابق للنادي المكي العريق وتسأله كيف استطاع أن يصنع من فريق كان يلعب في دوري الدرجة الأولى فريقاً منافساً بات لاعبوه أفضل لاعبي الكرة السعودية يتقدمهم: الحارس عساف القرني وكامل الموسى وأسامة هوساوي وعيسى المحياني وناصر الشمراني وعلاء الكويكبي ومختار فلاتة بدلاً من هؤلاء الذين جاءوا معك للنادي بلا رؤية أو هدف وإنما من أجل الشهرة والإجازات المدرسية وغيرها من الفوائد.

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية