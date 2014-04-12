دييجو لوبيز: اركلوا مؤخرتي لأخرج من مدريد



أكد دييجو لوبيز، حارس فريق ريال مدريد الإسباني، أنه لن يغادر النادي طالما لم يركل أحد مؤخرته ويطرده من النادي العاصمي بعد تداول أنباء رحيله نهاية الموسم.



ونشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية حديث اللاعب بعد خروجه من دعاية فيلم "سبايدر مان": يمتد عقدي مع ريال مدريد ثلاثة أعوام مقبلة، سأستكمل عقدي هنا، طالما لم يطردوني ويركلوا مؤخرتي، أنا سعيد وسأقاتل من أجل الاستمرار".



وتهاجم جماهير مدريد حارسها لوبيز باستمرار بعد حصوله على مركز الحراسة بشكل كبير من قائد الفريق إيكر كاسيساس أثناء عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وعالج المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي الأمر بإشراك كاسياس في المباريات الأوروبية.



ويسعى لوبيز إلى الانضمام لصفوف المنتخب الإسباني في مونديال البرازيل 2014 وسط منافسة كبيرة مع مواطنه دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

