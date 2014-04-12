رئيس الشباب: يستفزوننا بـ"مرعي" وقرارهم مثير للشفقة

شن رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، هجوماً حاداً على اتحاد القدم السعودي بعد تعيين الحكم مرعي عواجي حكماً رابعاً لمباراة فريقه أمام الهلال. وقال في تصريح تلفزيوني للقناة الرياضية السعودية: "الاتحاد السعودي يريد استفزازنا بتعيين مرعي حكماً رابعاً للمباراة على الرغم من تقديمنا لاحتجاج أمس ولكن الحمد لله أننا تجاوزنا ذلك للانتصار على الهلال".

وأضاف: "مرعي قتل الشباب بدم بارد، وحول مسار الدوري وقرار اتحاد القدم مثير للشفقة"، في إشارة إلى مباراة النصر بالدور الأول، والتي أدارها مرعي عواجي وأثار خلالها جدلاً واسعاً، واتهم الشبابيون الحكم بأنه المتسبب بخسارتهم للأخطاء الكبيرة التي صاحبتها المباراة بحد وصفهم.

ورفض رئيس الشباب وصف مهمتهم في الدور نصف النهائي بالسهلة والتي ستكون أمام الفائز من مباراة الفيصلي والاتفاق وقال: "مباريات الكؤوس لا تخضع للمقاييس الفنية نحترم الفيصلي والاتفاق، وسنكون مستعدين لمن يقابلنا منهما".