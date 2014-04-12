فضيحة فيديو تلغي عقد أدريانو

توصلت إدارة نادي أتليتكو بارانينزي البرازيلي إلى فض عقدها مع المهاجم الشهير أدريانو بعد أربع مباريات لعبها الأخير مع الفريق فيما يسير اللاعب في نفق كروي مظلم.



وقال بيان النادي: "توصلنا إلى اتفاق مع أدريانو بفصل العلاقة". وشهد اجتماع الطرفين في مدينة كوريتييا جنوب البرازيل.





وأشارت الصحافة البرازيلية إلى شريط فيديو ظهر فيه صاحب الـ32 عاماً قبل إحدى المباريات في ملهى ليلي، مما أدى إلى غيابه عن تدريبات الفريق مرتين في اسبوع واحد.



ويسمح عقد النادي البرازيلي بالتخلي عن هداف المنتخب السابق في أي وقت في حال أراد المسؤولين التخلي عنه وهو ما فشل فيه أدريانو من إثبات نفسه.



