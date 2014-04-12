كأس الملك: الطائي يستضيف الأهلي طمعاً في الأربعة

يلعب فريق الأهلي مع ضيفه الطائي ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة حائل فيما يلتق الفيصلي والاتفاق في ذات الدور الذي سينتهي الليلة.



ففي مدينة حائل شمال السعودية، يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق الطائي "درجة أولى"، وعلى الرغم من سهولة المباراة للأهلي بسبب فارق الإمكانيات، إلا أن مسابقات الكؤوس دائماً ما تحمل المفاجأت وهو ما يخشاه الفريق الأخضر الذي يأمل بتعويض الإخفاق هذا الموسم في بطولتي الدور والكأس والتمسك بأمل الحصول على البطولة الأخيرة لهم هذا الموسم.

ويدخل الطائي المباراة بدون ضغوطات، لا سيما بعد فشل الفريق في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري السعودي الممتاز، ويبحث الفريق الشمالي في مواصلة مسيرته المميزة بالوصول إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على التعاون والوحدة في الدورين السابقين.

في المباراة الثانية، تحتضن محافظة المجمعة فريقها، ويأمل الفريق الأحمر تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بالوصول الى نصف نهائي كأس الملك لأول مرة.ويقدم الفيصلي مستويات مميزة في مبارياته الاخيرة في الدوري إذ نجح في تثبيت أقدامه في دوري المحترفين على عكس ضيفه الشرقي الذي يعيش أوضاعا نفسية سيئة بعد الهبوط الى دوري الدرجة الاولى السعودي بعد ٣٧ عاماً قضاها بين اندية الدوري الممتاز.

يذكر أن فريقي الاتحاد والشباب تأهلا إلى دور نصف النهائي بعد فوزهما على الرائد والهلال فيما ينتظر الفائز من الفرق الأربعة بدور ربع النهائي.