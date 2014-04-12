وحده قادر على إعادة برشلونة

- ليس تقليلاً في المدرب الحالي لنادي برشلونة (تاتا مارتينو) ولا المدربين المرشحين لتولي مهام الإدارة الفنية للنادي الكتالوني الذي عانى الموسم الحالي من اهتزاز وضعه الفني بطريقة أدت لخسارته بعض النقاط في بطولة الدوري ليحل ثانياً في الترتيب العام خلف أتليتيكو مدريد بفارق نقطة واحدة -حتى الآن- ومن ثم السقوط أوروبياً على يد أتليتيكو مدريد ليخرج من أهم بطولات الموسم بصورة لا تليق به وبنجومه الكبار. وهنا يتبادر للأذهان العديد من التساؤلات.. ما الذي حدث؟ وماذا يحتاج برشلونة؟ وهل بإمكانه أن يستعيد توازنه بسرعة مع انطلاقة الموسم المقبل؟

- في ظل الظروف التي يعيشها الفريق حالياً وسط تراجع مستوى بعض النجوم وتقدم بعض اللاعبين في العمر، وكذلك قرار المنع الذي أصدره الفيفا بحظر التعاقد مع اللاعبين خلال فترتين انتقالات قادمة (ما لم يتم الاستئناف وتفادي العقوبة المصدرة بعد انتهاء الموسم) فإن برشلونة بحاجة ماسة لمدرب جديد قادر على إعادة هيكلة الفريق، ومدير فني يجيد قراءة ما بين السطور ويعلم كيف تدار الأمور في النادي الأسباني ويمتلك شخصية قوية تمكنه من تطبيق سياسة الإحلال والتدوير والتغيير بين جنبات النادي الكتالوني.

- وفي رأيي المتواضع.. أعتقد أن المدرب الأسباني (الكتالوني) روبيرتو مارتينيز مدرب نادي ايفرتون الانجليزي حالياً هو الوحيد القادر على حل العديد من مشاكل برشلونة وإعادته لمكانته الفنية المعهودة (في ظل ارتباط الداهية والفيلسوف بيب جوارديولا بعقد طويل الأجل مع بايرن ميونخ الألماني).

** المدرب الأسباني روبيرتو مارتينيز (40 عاماً) لاعب ريال سرقسطة السابق والمتخرج من كلية العلاج الطبيعي تحدث عبر صحيفة ديلي ميل الانجليزية عن سر تفوقه في قيادة فريقه ايفرتون لأن ينافس عمالقة الكرة الانجليزية على الفوز ببطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. فما سر تفوق المدرب ولاعبيه في البطولة الانجليزية؟.

- مارتينيز يطبق ما تعلمه في مجال العلاج الطبيعي خلال عمله كمدرب حينما قال أنه يتناول الكربوهيدرات في المساء لكي تساعد مخه على التفكير، وعندما سأله صحفي «ديلي ميل» لماذا؟ أجاب مارتينيز بأن الكربوهيدرات تنشط عقلية الإنسان بطريقة تساعده على التفكير، وأضاف المدرب الأسباني بأنه دائماً ما يفكر ليلاً ويعمل بشكل منظم صباحاً في النادي. أما في يوم المباراة فإن الروتين يختلف تماماً حيث أنني أريح عقلي في الليل ولا أكثر من الأكل لأنني أحتاج للدم بأن يكون في رأسي وليس في بطني، وبهذه الطريقة يكون عقلك حاداً في اتخاذ القرارات المناسبة. ووصف مارتينيز الجسم بأنه مثل الساعة وأن عملية تنظيمه تختلف من شخص إلى أخر ولكن في حال ما تمت عملية تنظيم الجسم فإنه يكون ساحراً ويقدم عملاً مذهلاً.

- وأكد مارتينيز أن عملية تنظيم الجسم تبدأ بالنوم لمدة تتراوح من 7 ساعات ونصف إلى 8 ساعات، وأوضح المدرب الأسباني بأن ذلك يعتبر من الالتزامات المفروضة على لاعبيه المحترفين وأنه في حال ثبوت عدم نوم اللاعب حسب ما هو متفق عليه فإنه يتم تغريمهم ومعاقبتهم، وأضاف المدرب بأنه عود نفسه منذ أن كان لاعباً بالامتناع عن تناول الكحول وهو مستمر على ذلك حتى الآن، وكل ذلك يدخل في عملية تنظيم الجسم والعقل ليعطي المرء أفضل ما لديه، وأكد أنه في حال قيامه بتغير ذلك فإنه يعاني من التعب وعدم التنظيم وبالتالي ينعكس ذلك على عمله وحياته كمدرب.

- ما يلفت النظر أن غالبية نجوم ايفرتون من الشباب هم لاعبين محليين (من انجلترا) حيث نجح المدرب الأسباني في تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم بشكل مذهل دون الحاجة لأي انتدابات إضافية، وهو ما يجعل المدرب الكتالوني تحت مجهر إدارة نادي برشلونة التي تفكر جدياً في التعاقد معه حسب بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن ريال مدريد أيضاً يرغب في التوقيع معه ليكون خلفاً لما بعد حقبة المدرب الايطالي الحالي كارلو أنشيلوتي.

- العديد من الأمور التي تدور حول تميز روبيرتو مارتينز وإدارته الفنية والتي لم يسعني ذكرها في هذا المقال، ومن أبرزها قوة شخصيته التي من شأنها أن تعيد لبرشلونة الكثير من بريقه المفقود خاصة على الساحة الأوروبية، فهو يعرف بيئة النادي الكتالوني رغم أنه لم يلعب في صفوفه، وهو قادر على إبراز المواهب الأسبانية الشابة (من مدرسة لامسيا) وسط قرار الحظر المفروض على برشلونة في سوق الانتقالات، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة في عملية الإحلال والتدوير والتي من شأنها مساعدة البلوجرانا على تغير جلده في قادم الأيام ليعود بعبعاً تهابه الخصوم.

*نقلا عن صحيفة الجزيرة السعودية