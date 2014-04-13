الألمان سعداء بعد عودة خضيرة

انضم سامي خضيرة، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى التدريبات الجماعية للفريق المدريدي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد إصابته في قطع بالرباط الصليبي.

وأكد نادي ريال مدريد عودة لاعبه، فيما تحدث لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن عودة لاعب الارتكاز، فقال: "لدي شعور إيجابي جداً، لأنني أعرف كيف كان يعمل، أثق في عودته قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في البرازيل الصيف المقبل".

وقال صاحب الـ44 مباراة دولية مع منتخب المانشات: "الهدف هو خوض كأس العالم، ولكنني قبل كل شيء أريد التأكيد للمدرب بأنني قادر على مواجهة الاحتكاكات في المحفل القاري".

خضيرة البالغ 27 عاماً تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي الداخلي لركبته اليمنى خلال مباراة ودية مع إيطاليا في شهر نوفمبر عام 2013، وأجرى تدريبا مع فريقه السابق شتوتغارت الألماني.