الأهلاوي روي نيتو هل يكسر القاعدة؟

استفادت الأندية السعودية من قرار اتحاد كرة القدم السماح بالتعاقد مع لاعبين محترفين جدد، في حال وفاة المحترف، أو إصابته بعاهة مستديمة أو كسر وقطع في الرباط الصليبي، بشرط أن يكون البديل عاطلاً عن العمل.

واضطرت إدارة الأهلي قبل أيام، للتعاقد مع لاعب برازيلي عاطل يدعى روي نيتو، بعد إصابة إيريك أوليفيرا، صانع ألعاب الفريق الأخضر، وجاءت الصفقة تحت البند الثالث من المادة 46 في لائحة الاحتراف الرسمية.

في عام 1979، كان فريق الرياض يتدرب في أحد الملاعب الخارجية، وسط جو ماطر، وأثناء التدريب أصيب اللاعب التونسي محمد علي عقيد، إثر نزول صاعقة، ولم يتمكن الفريق العاصمي من جلب بديل بسبب عدم إقرار نظام التعاقد مع بديل للمحترف المصاب، وخسر الرياض مباراته بعد الحادثة أمام الهلال 9-0.

بعد ذلك الوقت بـ13 عاماً، وقعت حادثة جوية، إذ سقطت طائرة تقل المنتخب الزامبي وكان على متنها (كالفن وماكينغا)، لاعبا فريق الاتفاق، واحتج مسؤولو النادي على تضرر الفريق الأول بسبب وفاة الزامبيين، ووافق اتحاد الكرة بجلب بدلاء للثنائي وسط إقرار نظام جديد.

في موسم 2004 رفعت إدارة نادي الاتحاد طلب استبدال لاعبها المصاب البرازيلي ديمبا وإحضار بديل عنه، الأرجنتيني زاراتي. ورغم تشكيك جماهيري في قوة إصابة ديبما، فإن زاراتي الشهير شارك في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين وخسر الفريق الأصفر من الشباب 0-1.

في موسم 2013 تعرض الإكوادوري جيمي أيوفي، مهاجم النصر السابق، إلى إصابة بكسر في مفصل القدم، وطلبت الإدارة النصراوية استبداله والتعاقد مع اليوناني خارستياس الذي شارك في نهائي كأس ولي العهد، وكانت النتيجة خسارة النصر أمام الهلال بضربات الترجيح، وكان اليوناني من حزب ضائعي ركلات الترجيح.

ويشهد التاريخ في المسابقات السعودية أن اللاعبين العاطلين، أو بدلاء المحترفين المصابين، تعتبر نسبة نجاحهم ضئيلة نظراً لانتهاء الموسم وانعدام الانسجام، فيما لا يحدث العاطلون فرقاً كبيراً لفرقهم الباحثة عن نجاح.