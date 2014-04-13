المهنا: لا يحق للأهلي والاتحاد طلب حكام أجانب

يترقب ناديا الاتحاد والأهلي قرار اتحاد الكرة تكليف طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباراة الفريقين ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال يومي 19 و25 من شهر أبريل الجاري.

من جانبه، أوضح عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام، أن الناديين الجداويين ليس من حقهما طلب حكام أجانب بشكل رسمي. وقال لـ"العربية.نت": "الاتحاد السعودي هو من يحدد جلب حكم من عدمه في مباريات بطولتي الكأس".

وأضاف المهنا: "النظام ينص على جلب كل فريق سعودي مشارك في مسابقة الدوري، ثلاثة حكام أجانب، أما مسابقتا كأس ولي العهد وكأس الملك لا يمكن لأي فريق طلب حكم من الخارج، وأفضل تواجد السعوديين".

وفي حال إسناد المباراة المرتقبة لحكم سعودي، يرى المهنا أن طاقمه جاهز لقيادة ديربي مدينة جدة، وأن حكامه قادرون على الوصول بكافة المباريات إلى بر الأمان مهما كانت حساستها أو قوتها، وتفاءل الحكم الدولي السابق بتكرار تجربة الحكم مرعي العواجي عندما أدار نهائي كأس الملك الموسم الماضي بين الشباب والاتحاد.