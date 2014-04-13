ثبتت المخالفات..أهلا بالقرارات

تترقب الأوساط الرياضية عمومًا، والاتحادية خصوصًا قرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الشأن الاتحادي بعد أن انتهت لجنة التحقيقات من أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها لسمو الرئيس العام.

الانتظار الاتحادي يهدف إلى نهاية أزمة اتحادية استمرت على مدار ما يقارب عامين من الأحاديث واللغط وتبادل الاتهامات، وبداية مرحلة عمل اتحادي جماعي لإعادة عميد الأندية السعودية لموقعه الطبيعي، وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي عودة الاتحاد لكل الاتحاديين.

حينما يهتم الوسط الرياضي عمومًا بأحداث نادي الاتحاد فلأنه العميد وحجر الزاوية للأندية المحلية في تاريخ الرياضة السعودية، وسأقول مزاجًا شكرًا للمخالفات ولمن أثبتها وأنقذ العميد.. وإنا لمنتظرون.

خط النهاية

كلما اقتربت منافسات الموسم من النهاية.. زادت سخونة الأجواء، فصفقة الجبرين شعللتها بين النصر والهلال، وتصريح خالد البلطان الذي قال فيه "الحكم مرعي العواجي قتلنا بدم بارد" جاء ليكون أقوى التصريحات في موسم لم يرض فيه نادٍ عن التحكيم، ومرعي بالتحديد كان مكان حديث للاتحاديين عقب الخسارة من نجران وفي ردهم على رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري بأن الاتحاد كانت له ركلتا جزاء تجاهلها مرعي، وعلى مرعي أن يسأل نفسه كيف كان في الموسم الماضي أفضل الحكام، وكيف تحول في هذا الموسم محل النقد والهجوم؟!.

على ذكر تصريح عبدالعزيز الدوسري رئيس الاتفاق فإنه يعد أحد أبرز تصريحات الموسم بغض النظر كونه سلبيًا أو إيجابيًا، فللشهرة وجهان...

يبدو أنه كلما اقتربنا من خط النهاية ستزيد سخونة الأجواء رغم أن الهلال لحق بالنصر وانتهى موسمهما، فالعالمي أحرز بطولتين، والهلال خرج خالي الوفاض وهو ما لم نعهده من قبل، ومن الطبيعي أن تكون للهلاليين وقفة مع الذات، وما نأمله أن تخلو من ردات الفعل العاجلة وتكون هناك منهجية لأي قرارات ستصدر، فالزعيم نافس على الدوري وكأس ولي العهد وخرج أمام الشباب في كأس الملك، والليث يعتبر أقوى الفرق هذا الموسم، ولولا تذبذب مستوياته لحقق إحدى البطولات، ولا يزال فرس رهان على أغلى الكؤوس.

الاتحاد أيضًا تأهل لدور الأربعة بعد أن كسب الرائد بسهولة، وبين خسارة نجران وفوز الرائد فارق يتمثل في حضور الواقعية للمدرب خالد القروني في اللقاء الأخير، ونتمنى أن تستمر هذه الواقعية أمام تراكتور، والسرعة سلاح الاتحاديين في تجاوز الإيرانيين، وبالتوفيق للأندية السعودية في مشوار البطولة الآسيوية.

*نقلا عن صحيفة المدينة السعودية