حب الخيول يجمع أوين وفيرجسون

كشفت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية، عن وجود علاقة بين السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، ومايكل أوين، مهاجم اليونايتد السابق، خارج ملاعب كرة القدم وتفاصيلها.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية, إلى ذهاب فيرجسون برفقة أوين إلى منطقة شيكنهام، حيث مضمار سباق شارك به حصان أوين مالك إسطبل مانور هاوس، وأصبح لاعب ريال مدريد الإسباني ويونايتد ونيوكاسل الإنجليزيين مغرماً بتربية الخيول.

واستعار أوين أحد الخيول المميزة من إسطبل المدرب العجوز، بالرغم أن الأخير لم يكن يشركه في مباريات الشياطين الحمر بين موسمي 2009-2011.

وشارك في الصفقة لاعبين مانشستراوين على غرار واين روني وجاري نيفيل وبول شولز، وأضاف النجوم إلى هواياتهم تربية الخيول التي تعيش في إسطبلات فارهة وينفقون عليها مبالغ طائلة.

ولن ينسى الجميع ما حدث في الثالث من شهر مايو عام 2013، حين وعد فيرجسون لاعبي فريق مانشستر يونايتد برحلة إلى سباق تشستر للخيول في حال نجاحهم في تحقيق الفوز على فريق تشسلسي ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي.