حل مجلسي الإدارة والشرف في اتحاد جدة

حلّت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إدارة نادي الاتحاد السعودي مع تكليف إبراهيم البلوي رئيساً للنادي مدة شهرين، فيما اتخذ مسؤولو رعاية الشباب عدة قرارات في سياق تحقيقاتها في مخالفات مالية وإدارية سابقة.

وحمل بيان الرعاية عدة قرارات مهمة، منها حلّ المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، وإسقاط المبلغ المقيد كقرض بقدر مليون و900 ألف ريال الخاص بعضو الشرف أحمد كعكي واعتباره هبة، مع إحالة شكوى عادل جمجوم نائب الرئيس السابق إلى الجهات المختصة بشأن الاعتداء عليه في مقر النادي قبل أكثر من شهر.

كما أوضحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بيان صحافي أنه "بعد دراسة اللجنة لكافة المستندات المالية وسندات الصرف والقبض وكشوفات حساب البنك تبين عدم وجود مبالغ مفقودة، حيث إن المبالغ تم استعادتها من قبل أعضاء المجلس وشرفيين"، كما أوضح البيان أن كعكي لم يقدم أي ملاحظات على اختفاء مبلغه فيما تم إيضاح شيكات الصرف بطريقة نظامية.



وقررت رعاية الشباب عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد أو إبرام صفقات جديدة إلى حين تعيين مجلس إدارة منتخب عبر التصويت، وتم تكليف أحمد روزي مدير رعاية الشباب بمدينة جدة، بتشكيل لجنة للإشراف على عقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل شهر رمضان المقبل.



وواصلت رعاية الشباب تشديدها على أهمية متابعة تحصيل ديون النادي المتبقية لدى أفراد وشركات عبر مكاتب محاماة، فيما اعتبر كثيرون أن البيان الصادر، سينهي الخلافات المتكررة بين جمجوم والبلوي اللذين اشتكيا بعضهما رسميا لدى رعاية الشباب.

وسيختار البلوي أمين عام النادي المتوقع أن يكون حاتم الغامدي، فيما ستعين رعاية الشباب أمين الصندوق، وسيشكل الرئيس مجلس إدارة من المحتمل تواجد أحمد كعكي وأنمار حائلي وفراس التركي وطارق الشامخ ومحمد طلعت لامي.