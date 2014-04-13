غرناطة يحقق أول انتصار على برشلونة منذ 42 عاماً

تعرض برشلونة، حامل اللقب، لخسارة غير متوقعة أمام مضيفه غرناطة صفر-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب "لوس كارمينيس" وأمام 24 ألف متفرج، حقق غرناطة فوزه الأول على برشلونة منذ نحو 42 عاما، وتحديدا منذ 19 أبريل 1972، والفوز هو الخامس لغرناطة على برشلونة في 40 مباراة مقابل 4 تعادلات و31 هزيمة.

وتعتبر خسارة برشلونة ضربة قاسية له في سعيه إلى الاحتفاظ باللقب، حيث تجمد رصيده عند 78 نقطة، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز ريال مدريد على ضيفه الميريا.

وفاجأ غرناطة البطل بهدف في وقت مناسب بعدما أرسل فران ريكو كرة خلف الدفاع انطلق إليها الجزائري ياسين إبراهيمي كاسرا التسلل وانفرد بالحارس البرتغالي بينتو وسدد في الشباك رغم مضايقة المدافع مارتن مونتويا له (16).

وهاجم برشلونة بقيادة اندريس انييستا في غياب كارليس بويول وتشافي هرنانديز وجيرار بيكيه، بضراوة وحامت الكرة طويلا بهدف الخروج بنتيجة تؤمن له الاستمرار بالمنافسة على اللقب بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مواطنه اتلتيكو مدريد متصدر البطولة المحلية بفارق نقطتين قبل هذه المباراة.

وحامت الكرة كثيرا وطويلا أمام مرمى غرناطة، وتعددت التسديدات من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار وفرانسيسك فابريغاس وانييستا حتى المدافعين أيضا على غرار مونتويا.

وفي الشوط الثاني، تابع برشلونة الذي فاز ذهابا 4-صفر، ضغطه المتواصل والمكثف، وقطعت العرضيات من الدفاع وأبعدت التسديدات إلى ركنيات أبرزها رأسية نيمار نجح الحارس اليوناني اورستيس كارنيزيس في إبعادها باقتدار (54)، وتألق أيضا في إبعاد كرة للأرجنتيني من ركلة حرة (63).

وكاد الضغط الكاتالوني (نسبة الاستحواذ 90 إلى 10 وتسديدتان كل دقيقة) يفك اللحمة أكثر من مرة، وتألق المدافع الكاميروني الان روميو نيوم بشكل لا يصدق، وكان وراء قطع معظم الكرات في كل الجهات.

وكاد المهاجم الدولي المغربي يوسف العربي يأتي بالهدف الثاني بعدما استخلص الكرة بعد منتصف الملعب وانفرد بالحارس خوسيه مانويل بينتو وسدد مرتين في قدميه قبل أن يتدخل مدافع ويبعد خطرها (88).

وكانت الفرصة الأخيرة من ركلة حرة نفذها ميسي وأبعدها الدفاع إلى ركنية (90+3)، تلتها فرصة لغرناطة افتقدت إلى النهاية مع إطلاق صافرة الحكم.

ومن جهة أخرى، انتهت مساء السبت مباراة ريال مدريد ضد ألميريا بنتيجة أربعة أهداف مقابل صفر، وهذا ما يجعله ثانيا في ترتيب الليغا الإسبانية.