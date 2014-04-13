كأس الملك: الأهلي يقصي الطائي ويقابل غريمه الاتحاد

بلغ فريقا الأهلي والاتفاق دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك للأبطال بعد فوزهما على فريقي الطائي والفيصلي في الدور ربع النهائي. وسيلتقي الأهلي منافسه التقليدي الاتحاد في دور نصف النهائي فيما يواجه الاتفاق الشباب في مباراة ساخنة.

على ستاد مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد بحائل انتظر الاهلي 58 دقيقة حتى تمكن من تسجيل أول أهدافه بعدما نجح الطائي بالمحافظة على مرماه طوال الشوط الاول وسط تكثيف دفاعي للفريق الشمالي.

ووجد الأهلي طريقه للشباك عن طريق التسديدات من خارج منطقة الجزاء والتي نجح لاعبه البرازيلي موسورو من تسجيل الهدف الاول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ومضت ثلاث دقائق نجح فيها البرتغالي ليال من تسجيل الهدف الثاني للفريق الأخضر إثر إطلاق كرة قوية سكنت شباك حارس الطائي عماد الدوسري.

واختتم مهاجم الاهلي صالح الشهري أهداف فريقه الجداوي بتسجيله الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بثمانية دقائق.

وفي المجمعة غسل الاتفاق أحزان هبوطه نحو الدرجة الأولى بعد تسجيل أربعة أهداف نظيفة في مرمى الفيصلي. حيث سجل أهداف الاتفاق مهاجمه السنغالي بابا وايجو هدفين "38, 52", وسجل الهدف الثالث محمد كنو "٦٤"، واختتم اهداف الاتفاق مهاجمه محمد الراشد بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة "٨٦".‏‫

