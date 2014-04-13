هال سيتي يخرج شيفيلد من كأس إنجلترا

عوض هال سيتي تأخره مرتين ليهزم شيفيلد يونايتد، المنتمي للدرجة الثالثة بنتيجة 5-3 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستاد ويمبلي، الأحد، ويبلغ النهائي للمرة الأولى. في تاريخه.

وفي بداية محمومة منح خوسيه باكستر التقدم لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 19. وتعادل يانيك ساجبو لهال سيتي في الدقيقة 42، لكن ستيفان سكوجال أعاد التقدم لفريق الدرجة الثالثة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وكافح هال في بداية الشوط الثاني ليسجل هدفين سريعين، أولهما عن طريق البديل ماتي فرايت، والثاني عن طريق توم هادلستون، قبل أن يضيف ستيفن كوين هدفا رابعا بضربة رأس حسم بها الأمور بشكل كبير للفريق المنتمي للدوري الممتاز.

وقلص جيمي ميرفي الفارق لشيفيلد في بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الوقت اتسع لهدف خامس لهال عن طريق ديفيد ميلر.

وسيلعب هال في النهائي في 17 مايو المقبل مع ارسنال الذي جرد ويغان اثليتيك من اللقب بالفوز عليه بركلات الترجيح في أولى مباراتي قبل النهائي أمس السبت.