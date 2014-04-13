"ابن مساعد" وطموحه الواعد

عندما أراد الأمير عبدالله بن مساعد الرجل العاشق لكرة القدم الأمريكية والدوري الإنكليزي التوجه للاستثمار في الدوري الإنكليزي تداولت الصحف الإنكليزية أن هذا الرجل سيدفع مبلغاً يزيد على ال ١٨ بليون جنيه استرليني وسرعان ما نفى الأمير عبدالله بن مساعد هذا الخبر وقال أنه لو يملك هذا المبلغ لاشترى فريقه المفضل في كرة القدم الأمريكية ونادي أرسنال الإنكليزي.

وقد وجد صديقه والمالك السابق لشيفيلد يونايتد كيفن ماكيب أن الأمير عبدالله رجل رياضي اسثماري سيكون لوجوده كمستثمر طوق نجاة للنادي الإنكليزي.



ففي سبتمبر من عام ٢٠١٣ م صرح الأمير عبدالله لصحيفة الميرور الإنكليزية أن كل ما يريده ديفيد وير (( المدير الفني للفريق )) وما يحتاجه الفريق علينا تلبيته" وأضاف "أنني إذا أردت أن أستثمر في النادي مع شخص ما فعلينا أن نملك الكيمياء الصحيحة" وهي يعي كرجل أعمال ذكي أن التكامل والتفاعل الصحيح في أي منظومة هو أقصر الطرق للنجاح في الاسثمار بشكلٍ عام.

إن دخول الرجل في صفقة استثمارية بعد أن صقلته تجربة رئاسة نادي الهلال السعودي ستكون دافعاً لهذا الرجل الرياضي أن يطبق الكثير من أفكاره التي ستجد في بيئة الدوري الإنكليزي للفريق الذي اشتراه ويلعب في دوري الدرجة الثانية.



فبعد امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد للنادي تغير الطموح وأعلنها بشكل واضح لا يقبل التأويل أن عودة الفريق لفرق البريمر ليق (( الدوري الإنكليزي الممتاز )) هو مطلبه الأول وأن رحلة العودة بدأت ومن يدري أين ستنتهي.

الرجل يؤمن كثيراً أن المدرب يجب أن يحظى بكامل الصلاحيات ومن هنا هو يراهن كثيراً على مدرب الفريق ديفيد وير، لذلك تجربة الموسم الأول هي بداية يحتاجها المالك السعودي لتقويم نتائج تقديراته الأولية والتي بنى على أساسها مغامرة تملك فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، وحتماً أن روح المغامرة التي دفعته لخوض التجربة واحترام الأدوار الوظيفية لمنظومة عمله في النادي الإنكليزي ستكون خارطة الطريق نحو الوصول لمبتغاه.



وجود الفريق في منطقة الوسط في سلم الترتيب ربما تعطي أماناً لمعالجة الأخطاء وتراكمات الماضي لهذا النادي العريق، بلا شك أن الخطط الاستراتيجية في الاستثمار الآمن تحتاج لأدوات متينة يلزمها الوقت في تحقيق طموح المالك ونجاح مغامرته الاستثمارية.

