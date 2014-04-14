التطواني: من ذكريات الريال والبارسا لصدارة "المغربي"

حطت مجموعة من مشجعي أتليتكو مدريد عام 1917م رحالها شمال المغرب وبالتحديد بمدينة تطوان،وأسست هناك أسست نادي كرة قدم، وأختارت ألوانه وقمصانه وشعاره مشابها لأتليتكو العاصمة الاسبانية مطابقة لنادي أتليتكو العاصمة الإسبانية، وفي عام 1922م أُطلق عليه اسم أتليتكو تطوان ، الذي اندمج ضمن أندية الدوري الإسباني وبدأ اثبات نفسه عبر السنين صاعداً من درجة إلى أخرى .. حتى تأهل الى دوري الدرجة الأولى "لا ليغا" في عام 1952م بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية ، وأصبح النادي المغربي العربي الإفريقي الوحيد الذي لعب في دوري الدرجة الأولى الإسبانية.



وفي لا ليغا، لعب أتليتكو تطوان ثلاثين مباراة، حصل على تسع عشرة نقطة فقط من سبعة انتصارات (وقتها كان الفائز يحصل على نقطتين فقط) ، خمسة تعادلات، ثماني عشرة هزيمة، مسجلاً سجل 51 هدفاً ودخل مرماه 85 هدفاً ليعود الى الدرجة الثانية من جديد، بعد موسم وحيد ضمن أندية الصفوة الإسبانية، وكانت أبرز نتائجه في ذاك العام الوحيد هي تعادله مع ريال مدريد بثلاثة اهداف لكل فريق، ووصوله لدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وتوقفت مسيرته هناك على يد برشلونة الذي رفع الكأس بعدها.



ويُدعى ملعب الفريق بسانية الرمل أو لايبيكا (la hipica) كما يحب التطوانيون تسميته أنشأه الإسبان قبل ما يناهز القرن، يتسع لخمسة عشر ألف متفرج وكان يعرف باسم Estadio de Varela أيام مشاركة الفريق التطواني في الدوريات الإسبانية نسبة للمهندس الأندلسي الراحل ماركيز دي فاريلا مصمم هذا الاستاد .



وبعد استقلال المملكة المغربية، أصبح النادي يسمى بالمغرب التطواني ، وعلى الرغم من كونه كونه أعرق واقدم أندية شمال البلاد فإن خزائن النادي تكاد تخلو من أي لقب عدا بطولة الدوري المغربي لموسم 2012م.



وحالياً يتربع التطواني على صدارة ترتيب الدوري المحلى بـ46 نقطة وبمباراتين مؤجلتين، وجماهير النادي في تطوان جميلة مثل ناديها وجنبات ملعب سانية الرمل لم تتسع لها يوما.

