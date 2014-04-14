الجابر قبل مواجهة أهلي دبي: هذه آخر "آمالنا"

يعلم سامي الجابر، مدرب الهلال السعودي، أن خسارة فريقه للمباراة التي ستجمعه بأهلي دبي غداً على ملعب الأخير، تعني خروجه بنسبة كبيرة من البطولة الآسيوية، وبالتالي اعتبار موسمه الأول مع أزرق الرياض مخيباً للآمال، وقد تؤثر على حظوظه بالاستمرار كمدرب للفريق لموسم قادم.

وقال الجابر بمؤتمر صحافي اليوم: "لم يعد أمامنا سوى البطولة الآسيوية، بينما الأهلي يحضر لهذه المباراة بطلاً للدوري الإماراتي ومطالب من قبل جماهيره بأن يواصل نتائجه الإيجابية"، فيما يرى أولاريو كوزمين، مدرب الأهلي، أن اللعب أمام فريقه السابق دائماً ما يكون أمراً عظيماً.

وأضاف أولاريو، المدرب الذي أعاد اللقب المحلي لخزائن الأهلي من جديد ودرب فريقين من المجموعة التي تضم فريقه الحالي: "لا أحد من فرق المجموعة يستحق الخروج، والوضع الحالي يؤكد صعوبة المجموعة التي لم يحسم أمر أي فريق منها بالتأهل أو الخروج، قبل جولتين من النهاية".

وبعد الخسارة من الشباب في ربع نهائي كأس الملك السعودي يوم الجمعة، يرى الجابر أن صعوبة المباراة تكمن في الغيابات التي يعاني منها فريقه، ويقول: "الجميع يعلم الغيابات التي تعاني منها صفوفنا، لكني أثق باللاعبين البدلاء بتقديم مباراة قوية".

ويتصدر الأهلي الترتيب بست نقاط يليه الهلال ومعه السد القطري بفارق نقطة عن المتصدر ويحل سيباهان الإيراني في الذيل بأربع نقاط.