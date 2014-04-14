الطفيل متهماً: ماكيدا تعرض لإغراء والطير متاح للأهلي

اتهم فهد الطفيل، رئيس نادي الشعلة السعودي، أندية لم يسمّها بإغراء الإسباني خوان ماكيدا، مدرب فريقه السابق، الذي انتهت العلاقة التعاقدية بينه وبين النادي مع نهاية دوري جميل للمحترفين.

وقال الطفيل لـ"العربية.نت": "ماكيدا تعرّض لإغراء من فرق أخرى ستتضح لنا قريباً، ما جعله يتجاهل الفريق، وفتر حماسه في معركة البقاء التي امتدت حتى اللحظات الأخيرة".

وتابع:" قبل مباراة العروبة في الجولة 22 لم يحضر الإسباني التدريبات، ولم يحضر للمباراة إلا قبل نصف ساعة ليعلن التشكيلة للاعبين المتواجدين، ومن بعد ذلك الموقف شعرنا بأن هناك أمراً ما طرأ على المدرب، والآن غادر الرجل السعودية، وسنعرف قريباً من كان يعمل على تشتيت تركيزه".

وتطرق الطفيل للمغربي حسن الطير، الذي كان هدفاً للعديد من الأندية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وقال: "حسن لاعب شعلاوي حتى الآن، لأنه لم يستلم مستحقاته المالية، وبعد أن يستلمها سيكون حراً وسنفاوضه للاستمرار، والآن المهاجم متاح للأندية التي كانت ترغب فيه، وبمقدمتها الأهلي عبر التفاوض مباشرة مع المغربي المتواجد بموطنه حالياً".

وبالرغم من كونه نجا على حسابه، طالب الطفيل الاتحاد السعودي بزيادة فرق الدوري لـ16 فريقاً كي يبقى الاتفاق، وقال: "أنا حزين لهبوط فريق بحجم وتاريخ وشعبية الاتفاق، أنا مثل نصف سكان المنطقة الشرقية نعشق هذا النادي، ونطالب ببقائه".