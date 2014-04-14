بايرن يقوي صفوفه بـ"مغمور"

قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم إنه تعاقد مع سيباستيان رودي لاعب وسط إينتراخت فرانكفورت لمدة أربعة أعوام بداية من الموسم المقبل.

ويسعى بايرن إلى الفوز بثلاثية من الألقاب للمرة الثانية على التوالي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولدور الثمانية لكأس ألمانيا.

وقال رودي العائد من الإصابة في بيان "أنا سعيد للغاية لإتمام صفقة التعاقد."

وأضاف اللاعب قوله "بايرن هو الخطوة الكبيرة المقبلة في مسيرتي الاحترافية. أود تطوير مستواي والفوز بالكثير من الألقاب."

ولم يسبق للاعب المولود عام 1990 المشاركة بأي مباراة دولية مع منتخب "الناسيونال مانشافت"، فيما كانت أفضل تجاربه الدولية بقميص منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً بـ6 مناسبات.