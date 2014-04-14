دوري “السهارى” للمحترفين

كنت ولا زلت مقتنعا أن الكثير من التنظيمات في المسابقات الكروية المحلية يتم التعامل معها على أنها مُسلّمات غير قابلة للتغيير أو التبديل أو التطوير، والحقيقة أنها عبارة عن عادات رياضية لا علاقة لها بالنظام العام أو بطبيعة المجتمع أو أنها نسخ لتجربة دولية تستحق المحاكاة.

اقتصار إقامة مباريات البطولات المحلية الكبرى لدينا بعد العشاء صيفا، وبعد العصر في الشتاء قرار لا يراعي جوانب مختلفة، وينطلق من رؤية غير واقعية لا تنسجم مع جملة متغيرات تعرض لها المجتمع السعودي الكبير.

السعودية شبه قارة كبيرة بها تنوع جغرافي هائل، واختلاف مناخي واضح، ورغم كل ذلك يتم تجاهل هذا الأمر، ويواجه بإصرار على إقامتها في أوقات محددة من دون مبررات منطقية ومقنعة.

مواقيت الصلاة في الرياض تختلف عن جدة، والأمر ينطبق على الشرقية وكذلك على المنطقة الشمالية، وأيضاً على بقية المناطق، الأجواء المناخية تتفاوت من منطقة وأخرى، فالحدود الشمالية -التي يتواجد سفيرها فريق العروبة- لا تشكو من الحرارة العالية نهاراً التي يشكو منها أهالي الرياض في شهر أغسطس مثلاً، وهذا الأمر ينطبق على أهالي نجران الذين لا يشعرون بمعاناة نظرائهم في جدة، ورطوبتها العالية حتى نهاية سبتمبر.

أعتقد أن الوقت بات مناسباً لمراعاة هذه الفوارق بحيث تقام مواجهات بعض الفرق منذ بداية الموسم وحتى نهايته عصراً تحقيقاً لجملة فوائد أهمها تجاوز ضعف الإضاءة في ملاعب العروبة ونجران والشعلة وكذلك الفيصلي، وكذلك التغلب على مشكلات الطيران التي تعاني منها الفرق التي تلاقي هذه الفرق غالباً.

وفي المقابل إقامة بقية المواجهات شوط بعد صلاة المغرب، والثاني بعد صلاة العشاء لضمان الحصول على تغطية تلفزيونية مميزة، ولتوفير أسباب حضور جماهيري كثيف، نظير النهاية المبكرة التي تضمن العودة إلى المنازل قبل الساعة التاسعة والنصف كحد أعلى.

اعتماد هذه الآلية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل أزعم أنه سيوفر للجماهير الرياضية مشاهدة مواجهتين في اليوم، وبالتالي ستدفع المعلنين في الملعب أو عبر الشاشة إلى الإعلان في ظل مضاعفة عدد المشاهدين، وهناك تجارب دولية ناجحة عدة تدعم هذا الرأي.

دعونا نجرّب ذلك بما يعود نفعه على الجميع قبل تطبيق قرار إقفال المحلات الساعة التاسعة الذي سيحوّل الجماهير الرياضية الخارجة من الملاعب بعد الساعة العاشرة إلى متسللين ومتسوّلين قسريّاً.



*نقلاً عن "عكاظ اليوم" السعودية

