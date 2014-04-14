فابريغاس وسانشيز وألفيش ضحايا "تصحيح" وضع برشلونة

سيكون برشلونة الإسباني مستعداً للتضحية بنجومه سيسك فابريغاس وأليكسس سانشيز وداني ألفيس في الصيف القادم، وذلك لعملية تصحيح يعتزم النادي الكتالوني القيام بها بعد إخفاق الفريق بالوصول إلى دور نصف النهائي لبطولة أبطال أوروبا وابتعاده عن لقب الدوري لمصلحة القطب المدريدي الآخر أتلتيكو.

وكشفت صحيفة "سبورت" القريبة من إدارة خوسيه بارتيمو، أن الأخير وباقي أعضاء المجلس يرون أن قائمة انتقالاتهم الصيفية يجب أن تتضمن الحصول على البرازيليين ديفيد لويز من تشيلسي اللندني وثياغو سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الدوليين الألمانيين، الحارس أندري تيرستيغن حارس بروسيا مونشنغلادباخ وصانع الألعاب ماركو رويس الذي يدافع عن قميص بروسيا دورتموند.

ولم تتوقف قائمة الاستغناء عند تلك الأسماء الكبيرة، بل إن لاعبين مثل الجناحين إيزاك كوينكا وكريستيان تيلو وأليكساندر سونغ ستكون بالتأكيد خارج ملعب كامب نو في الموسم المقبل، بالإضافة إلى الحارس فيكتور فالديس الذي رفض تمديد عقده، والقائد كارليس بويول الذي أعلن ابتعاده عن الفريق بسبب الإصابات المتكررة.

وكان موسم 2008-2009 آخر مرة قرر فيها برشلونة الاستغناء عن لاعبين مهمين، عندما قرر بيب غوارديولا في موسمه الأول كمدير فني، الاستغناء عن البرتغالي ديكو والفرنسي ليليان تورام والإيطالي جانلوكا زامبروتا، وقبلهم البرازيلي الساحر رونالدينيو.