"جلسة صلح" تقود لاعبي فريق سعودي لدهاليز المحاكم

تجاهل لاعبو فريق الدرع، من الدوادمي وسط السعودية، جلسة للصلح بينهم وبين الحكمين نايف المريخي وعبدالعزيز المدلج، عقب أن اعتدى مجموعة من لاعبي الفريق على الأخيرين في مباراة أمام نادي مارد، من الأسياح، ضمن تصفيات الصعود إلى دوري الدرجة الثانية السعودية قبل شهرين من اليوم.

وبادرت أطراف قريبة من الحكمين ولاعبي الفريق المعتدي لعقد جلسة صلح بين الطرفين، على أن يكون مقر اتحاد كرة القدم السعودي مكاناً لها، بيد أن لاعبي الدرع لم يحضروا، ما جعل الحكمين يؤكدان أنهما لن يقبلا أي صلح بينهما وبين الطرف الآخر، وسيواصلان متابعة قضيتهما المرفوعة في إحدى المحاكم السعودية.