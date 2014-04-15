أبطال آسيا: الاتحاد يتأهل .. والهلال "انتظار"



أعلن اتحاد جدة تأهله رسمياً الى دور الـ١٦ بعد فوزه على تراكتور بهدفين نظيفين ليرافق العين الاماراتي الذي تأهل بعد فوزه الكبير على لخويا القطري بخماسية نظيفة.





ووضحت افضلية الاتحاد منذ بداية المباراة ونجح بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة ١٨ عن طريق تسديدة قوية من مدافعه احمد عسيري الذي لم يستطيع اكمال المباراة بسبب اصابته التي تعرض بعد اشتراكه مع حارس فريقه فواز القرني.. وفي الدقيقة ٢٥ ازدادت مصاعب الفريق الايراني بعد ان اشهر حكم المباراة البطاقه الحمراء في وجه لاعب تراكتور فخر الدين بسبب حصوله البطاقة الصفراء الثانية.

في الشوط الثاني وواصل الاتحاد هجومه ونجح بتسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة ٦٠ عن طريق مهاجمه مختار فلاته الذي تلقى تمريرة مميزه من عبدالفتاح عسيري ليضعها في المرمى الخالي.. بعدها بست دقائق نجح مختار فلاته في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للاعاقه من حارس تراكتور فشل من خلالها مهاجم الاتحاد فهد المولد في تسجيل الهدف الثالث.

ورفع الاتحاد رصيده الى ٩ نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة عن العين المتصدر والذي خطف بطاقة التأهل بعد فوزه الكبير على ضيفه لخويا القطري بخماسيه نظيفة.



وفي المجموعة الرابعة، اكتفى الأهلي الإماراتي والهلال السعودي بالتعادل من جديد، ولكن سلباً، في المباراة التي جمعت بينهما في دبي، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال آسيا ليؤجل الفريقان تأهلهما بشكل رسمي الى الجولة الأخيرة.

ولم ترتقي المباراة للمستوى المطلوب وجد الهلال نفسه بموقف صعب دون هدافيه ناصر الشمراني وياسر القحطاني وصانع الألعاب البرازيلي ثياغو نيفيز، فيما اضطر مدربه سامي الجابر الى إشراك المهاجم الشاب خالد كعبي بعد إصابة يوسف السالم مساء أمس.

وبدأ الهلال هجماته عن طريق سالم الدوسري في الشوط الأول، لكنه أكثر من المراوغة داخل منطقة الجزاء الإماراتية، وسدّدها خارج الملعب، وأتبعه محمد الشلهوب بكرة اصطدمت بالعارضة عقب تحكم رائع بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

واعتمد الأهلي على لاعبيه جوسيل وغرافيتي في تشكيل الخطورة على مرمى الهلال، حيث سدد الأول أكثر من كرة تجاوزت المرمى، وتألق عبدالله السديري بالتصدي لأكثر من كرة، لينتهي الشوط الأول سلبياً بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني اعتمد الفريقان على الهجوم من الأطراف، لكن الكرات العرضية التي ترسل داخل المنطقة لم تجد أحداً يستغلها من مهاجمي الفريقين.

وفي منتصف الشوط الثاني تبادل لاعبو الهلال الكرة على قوس منطقة الجزاء الحمراء، وسدّد سالم الدوسري كرة جانب المرمى، ليرد عليه البرازيلي جوسيل بكرة رأسية تصدى لها عبدالله السديري.

وبعد دقائق عاد اللاعب البرازيلي لتهديد مرمى الهلال من جديد، وسدد كرة قوية تصدى لها السديري مجدداً، ليهدأ إيقاع الفريقين، ويضغط الأهلي عن طريق الكرات العرضية محاولاً خطف هدف الفوز، لكن جميع الكرات العرضية والركلات الركنية التي حصل عليها كانت تنتهي عند لاعبي الهلال.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي لنقطته السابعة كثاني فرق المجموعة وبفارق الأهداف عن سباهان، فيما يتأخر الهلال عنه بنقطة وحيدة في المركز الثالث.