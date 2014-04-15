احتراف بالاختطاف .. دورينا فقط

لأني كنت وما زلت وسأظل أحترم، بين كافة أطياف المجتمع الرياضي، عقلاءه "فقط" .. ولا أُقيم "سوى" تقدير الإنسانية المشتركة بيني وبين شتى المتعصبين، الذين بلغ بهم ميلهم لأنديتهم مبلغاً تعصبياً، لا يقبله منطق ولا عقل ولا دين.

اليوم الرسالة توجه للنصراويين والهلاليين على حد سواء وللأولين "بالذات" إدارة وشرفيين، لمصلحة من هذا الذي تفعلونه بلاعب "واعد" سجله الدولي "دبل زيرو" لكن مواقفه مع أهله كافة وأسرته الصغيرة بالذات "ذات رصيد أهم من كل البطولات والمباريات .. ما مضى منها وكل ما هو آت".

يا سادة .. يا عقلاء .. إن الاحتراف بالاختطاف "فعل نراه اليوم سعوديا -عالميا- صرفا تفوق على كل ما هو دولي" ولا أعتقد أنه يحدث في العالم المتحضر"أبدا" وكنا نحسبه قد "ولى" مع نهاية الجهل والتخلف اللذين نحسبهما "أيضاً" قد انقرضا بالعلم والمعرفة والثقافة. اتقوا الله في أنفسكم.

اليوم وفي خضم الأفراح الصفراء الطاغية .. هل لدى عقلاء النصر وقت للفوضى العارمة ركضاً خلف لاعب لدى "بطل الدوري والكأس" أربعة محاور أفضل منه "غالب، شراحيلي، خميس، وفتيني". إذا كان المقصد التخريب فالتردي سيكون من فريقكم "البطل" قريبا، والعبرة في من قال إنه جاء ليدمر الأهلي ويخرب الهلال؟.. وللأخير بشرفييه وإدارييه نقول .. من هو عبد العزيز الجبرين كلاعب؟ مع كامل الاحترام له كشاب بار بأسرته لتلهثوا خلفه بكل هذه الفوضوية، ولا سيما أنه قد أعلن رفضه اللعب لفريقكم، الذي بات بيئة غير جاذبة، كما كان في زمن الزعيم الكيان. والله لديكم في أولمبيكم وشبابكم من هم أفضل منه، ولا تنسوا أنه منسق من الشباب. فهلا تساءلتم عن الأسباب؟، وكيف تخطبون من يرفضكم؟ ألا تراعون مشاعر لاعبيكم الواعدين الطامحين أكثر من "رافضكم" الخلوق الجبرين؟. وهل ستكونون في الآخر بعقد خالد الغامدي لجيرانكم مقايضين. أم مستضعفين وفي الآخر مستسلمين؟. أم ما يحل بكم عقوبة من رب العالمين بجرائر؟.

لنا عودة عن ابن الجبرين "تحديدا" لفائدة كل اللاعبين الواعدين.

*نقلاً عن "الإقتصادرية" السعودية