مسيرة متباينة لـ"أصدقاء الأمس" مع الهلال والأهلي

كان سامي الجابر وكوزمين أولاريو لا يفترقان أبداً، مقاعدهما بجانب بعضها البعض، الروماني العصبي كثيراً ما يلتفت إلى اللاعب الدولي السابق الجالس بجواره ليستشيره في بعض الأمور الفنيّة أو يناقشه حول أداء لاعب معين يشاهده الاثنان يركض على أرض الملعب.

المشهد السابق كان قبل 6 أعوام أو تزيد، وقتها كان كوزمين يحتفظ بمنصبه للموسم الثاني على التوالي بعد بطولتي الدوري وكأس ولي العهد، والجابر المعين حديثاً مديراً للكرة في موسم عبدالرحمن بن مساعد الأول كرئيس للهلال، لكن تلك العلاقة لم تستمر بعد إبعاد أولاريو عن السعودية.

اليوم، يتنافس الصديقان القديمان على بطاقة التأهل الى دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، وهذا يعني أن أحد الرجلين سيكون سبباً بخروج الآخر من البطولة، رغم فارق النقطة الذي يفصل بين فريقي الاثنين.

آسيوياً، يتفوق كوزمين على منافسه بشكل يعكسه جدول ترتيب المجموعة، حيث تعادل في 3 مناسبات بينما انتصر بمناسبة واحدة على سبهان أصفهان الايراني على ملعبه، في المقابل لم يتذوق سامي الجابر طعم انتصاره الآسيوي الأول إلا في الجولة الماضية عندما اكتسح السد بخمسة أهداف، عقب تعادلين وخسارة من سبهان ذاته بـ3-2.

وفي الدوري يواصل كوزمين تفوقه، حيث أنهى البطولة المحلية قبل ختامها بـ3 جولات برصيد 57 نقطة، وبفارق كبير بلغ 15 نقطة عن وصيفه الشباب، فاز بـ18 مباراة وتعادل بثلاث فيما خسر مباراتين، مسجلاً 48 هدفاً، فيما فاز الهلال بـ20 مباراة وتعادل بـ3 مباريات وخسر مثلها، مسجلاً 60 هدفاً، لكنه حل ثانياً بفارق نقطتين عن النصر البطل برصيد65 نقطة.

وفي بطولات الكؤوس، بلغ الأهلي نهائيي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، فيما خسر الهلال كأس ولي العهد أمام النصر، وخرج بهدف نظيف أمام الشباب مساء الجمعة الماضية بدور ربع نهائي كأس الملك.