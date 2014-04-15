الحميداني عن الجبرين: سنعلن موقفنا بعد يومين

أكد محمد الحميداني، نائب رئيس الهلال السعودي، أنهم سيلجأون إلى النظام للحفاظ على توقيع إدارة الرائد التي وافقت على انتقال عبدالعزيز الجبرين، متوسط ميدانها، قبل أن يخرج اللاعب اذاعياً ويعلن رغبته في ارتداء قميص المنافس التقليدي، النصر.

وقال الحميداني عقب الفراغ من متابعة تمرين فريقه بدبي، حيث يستعد لمواجهة الأهلي الإماراتي اليوم: "سيأخذ الموضوع مساره النطامي خلال المرحله المقبلة، وموقف النادي الرسمي سيظهر بشكل واضح خلال اليومين المقبلين"، وزاد: "حديث عبدالعزيز المسلم، رئيس نادي الرائد، كان كافياً، وخلال اليومين المقبلين سيعلن موقف الادارة الرسمي تجاه الموضوع".

وعن استعداد الفريق لمواجهة أهلي دبي، يقول نائب الرئيس الأزرق: "جئنا من الرياض لحصد نقاط الفوز، أو بنقطة التعادل في أقل الأحوال عطفاً على الغيابات المؤثرة التي يعاني منها والمتمثله الثلاثي ناصر الشمراني وياسر القحطاني بدواعي الإيقاف، والبرازيلي نيفيز بسبب الإصابة"، وتابع: "الغيابات لم تقتصر على هذا الثلاثي فقط، بل فوجئنا مساء اليوم بتعرض يوسف السالم لوعكة صحية شديدة لم يستطع على إثرها المشاركة في المران، حيث ستحدد أمر مشاركته من عدمها اليوم"، لكننا لن نغامر بإشراكه في حال عدم وصوله للجاهزية الكاملة".

واختتم نائب رئيس الهلال حديثه بالحديث عن نتائج ومستويات فريقه هذا الموسم بقوله: "نعترف أن مستوى الرضا بشكل عام ليس موجوداً، هناك أخطاء وقصور وسلبيات يجب ان نعيها جيداً لكي نتجاوز المرحله المقبلة".