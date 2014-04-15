العين يضرب لخويا بـ"الخمسة" ويتأهل للدور الثاني

ضَمِن العين تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه العريض خارج أرضه على لخويا القطري بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوي.

ويدين العين لنجمه الغاني أساموا جيان الذي أحرز هدفين في الشباك القطرية، فيما سجل إبراهيما دياكيه والأسترالي أليكس بروسكي ومحمد عبدالرحمن الباقية.

وبدأ العين المباراة بشكل سريع، وتقدم عن طريق دياكيه في منتصف الشوط الأول، وزاد بروسك الغلة الإماراتية قبل نهاية الحصة الأولى بدقيقتين.

وفرض العين أسلوبه بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني، وأحرز محمد عبدالرحمن هدفاً بعد 10 دقائق، وفي الدقيقة 70 سجل جيان هدفه الأول، وفي الدقيقة الأخيرة سجل هدفه الثاني، ليصل فريقه للدور الثاني بعد وصوله للنقطة العاشرة، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الذي سيستضيف تراكتور تبريز في وقت لاحق من اليوم.



وفي المجموعة الثانية، خرج السد من حسابات التأهل، بعد خسارته الكبيرة من سبهان أصفهان الايراني برباعية نظيفة على ملعب الأخير، عن طريق مهدي شريفي واكسافيير سوهاج في الشوط الثاني، بعد أن صمد الفريق القري الذي كان يمني النفس بتكرار فوزه على الايرانيين، ليصل سباهان الى النقطة السابعة في صدارة المجموعة.

وفي شرق القارة الصفراء، بات سيدني الأسترالي قريباً من التأهل للدور الثاني، بعد فوزه على أولسان هيونداي على أرضه، بهدفين عن طريق لاعبيه مارك بريدغ وبراندون سانتالاب، ليصل الأستراليون للنقطة التاسعة وبفارق الأهداف عن كاواساكي الياباني الذي فاز على نظيره الصيني غويجو الصيني بهدف عن طريق ناكامورا.

ويحتاج الفريق الأسترالي الى التعادل فقط مع ضيفه غويجو الصيني، فيما يحتاج أولسان للفوز على كاواساكي كي يضمن الوصول للدور الثاني.

وحقق ملبورن فيكتوري الأسترالي فوزاً عريضاً على غوانزو ايفرغراند الصيني بهدفين على ملعب ايمي بارك في أستراليا، وجاء الفوز عن طريق هدفين سجلهما الدوليان مارك مليليغان وجيمس ترويسي، ليبلغ فيكتوري النقطة السابعة، في مجموعة تحمل جميع أنديتها ذات الرصيد، حيث يحتاج كل من الفرق الأربعة (ملبورن فيكتوري، غوانزو، تشونبوك الكوري الجنوبي، وكاوهاما مارينوس الياباني) الى الفوز لتأكيد التأهل بشكل رسمي.