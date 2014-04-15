الهلال والاتحاد.. الهدف "ثمن النهائي"

يدخل الهلال السعودي منعطفاً حاسماً في دوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفاً على الأهلي الإماراتي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة والتي يحتضنها استاد راشد بدبي.

ويسعى الهلال الجريح الذي خرج من آخر مشاركة له في البطولات المحلية حينما خسر الجمعة الماضي من الشباب بهدف نظيف، إلى الخروج بنتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة لخطف إحدى بطاقتي التأهل، ويعلم مدرب الهلال سامي الجابر صعوبة المباراة لاسيما أنه يفتقد لأهم عناصر بالفريق وهم صانع الألعاب البرازيلي تياقو نيفيز الذي سيغيب للإصابة، بينما سيغيب المهاجمان ناصر الشمراني وياسر القحطاني للإيقاف.

ويأمل الهلاليون بالعودة إلى الرياض ومعهم بطاقة التأهل لاسيما أنهم يسيطرون على لقاءاتهم مع الفرق الإماراتية، إذ لعب الفريق الازرق 22 لقاء فاز في 10 وخسر 5 وتعادل في 6 مواجهات.

وعلى عكس الهلال يدخل الأهلي الإماراتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه للقب الدوري الاماراتي يوم الخميس الماضي قبل نهايته بثلاث جولات، في موسم استثنائي يعيشه الفريق الأحمر مع مدربه الروماني كوزمين اولاريو الذي أعاد الفريق من جديد الى بطولات الدوري الاماراتي، كما أنه يتصدر مجموعته الآسيوية دون أي خسارة والفوز سيقربه بنسبة كبيرة الى الدور الثاني.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في مباراة الدور الأول، بعد أن لحق الهلال بالمباراة وتعادل مع الضيف الإماراتي الذي تقدم بهدفين.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة يسعى السد القطري الى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً على فريق سباهان الايراني.

وتعرض السد الى هزة قوية حينما تعادل على أرضه أمام الهلال 2-2 وخسر في مباراة الإياب بخماسية نظيفة، وبالرغم من هذه النتيجة فإن فوز السد سيضعه على أعتاب الدور الثاني، إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال الثاني ونقطة عن الأهلي الإماراتي صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يأمل فريق سباهان في المحافظة على آماله في بلوغ الدور الثاني فالخسارة ستعني خروج الفريق من دور المجموعات.

الاتحاد وتراكتور

وعلى الجانب الآخر من الجزيرة العربية تنتظر اتحاد جدة فرصة ذهبية لخطف إحدى بطاقتي التأهل حينما يستضيف فريق تراكتور الإيراني من منافسات المجموعة الثالثة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

ويسعى الاتحاد إلى الثأر من خسارته ذهاباً بهدف نظيف أمام تراكتور، ويعيش الاتحاد وضعاً نفسياً مرتفعاً بعد وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي لكأس الملك للأبطال بالإضافة إلى فوزه في المرحلة السابقة على فريق لخويا القطري 3-1.

وقدم الاتحاد مستويات جيدة مع مدربه السعودي خالد القروني الذي نجح في إعادة الفريق الى وضعه الطبيعي بعد تحقيقه ست نقاط من فوزين على العين ولخويا جعلت الفريق في المركز الثاني بفارق نقطة عن العين المتصدر وبفارق نقطة عن تراكتور صاحب المركز الثالث.

فيما يبحث تراكتور عن الخروج بنتيجة إيجابية، لاسيما أنه فاز على الاتحاد ذهاباً بصعوبة، ويعلم الفريق الإيراني أن خسارته في هذه المباراة ستضعف حظوظه في التأهل الى الدور الثاني.

وفي المباراة الثانية يحل لخويا بطل الدوري القطري ضيفاً ثقيلاً على فريق العين الاماراتي متصدر المجموعة.

وتعتبر المباراة الفرصة الأخيرة للخويا للإبقاء على آماله في مواصلة مشواره القاري كونه يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما يتربع العين على الصدارة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد.

بينما يسعى العين للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحجز مقعده في دور ثمن النهائي وتحسين وضع الفريق الذي قدم مستوى هزيلاً في الدوري الاماراتي هذا العام.