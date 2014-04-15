توريه يجدد حظوظ "السيتي" بالمنافسة على اللقب

قال بليجريني، مدرب مانشستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن لاعب الوسط يايا توريه سيبتعد عن المباريات أسبوعين بسبب إصابة في العضلات.

وسيغيب لاعب ساحل العاج عن مباراة فريقه على أرضه غداً الأربعاء أمام سندرلاند متذيل الترتيب عقب إصابته في خسارة سيتي 3-2 أمام ليفربول يوم الاحد الماضي.

وقال بليجريني في مؤتمر صحافي: "ربما لم تكن الإصابة خطيرة كما كنا نتوقع في البداية، لكنه بحاجة لعشرة أيام على الأقل أو لأسبوعين للتعافي".

وأصبح المهاجم سيرجيو أجويرو والمدافع فينسن كومباني جاهزين للمشاركة أمام سندرلاند، في ظل سعي سيتي صاحب المركز الثالث لتقليص فارق النقاط السبع مع ليفربول المتصدر.

ويملك فريق المدرب بليجريني 70 نقطة بالإضافة لمباراتين مؤجلتين. ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 75 نقطة.