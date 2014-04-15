جندوجان يبقى بقميص دورتموند عامين إضافيين

مدّد ايلكاي جندوجان، لاعب وسط بروسيا دورتموند المُصاب، تعاقده مع النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لعام إضافي حتى 2016.

وأعلن النادي اتفاقه مع اللاعب الدولي الالماني - ‬الذي لم يخض أي مباراة منذ أغسطس الماضي بسبب مشكلة في الظهر، وقال جندوجان في بيان: "أشعر بالامتنان لأن النادي منحني فرصة البقاء مع هذا الفريق المميز وفي ظل هذه الاجواء الرائعة".

وأضاف "سوف أبذل كل ما في وسعي لمساعدة زملائي في الفريق في القريب العاجل. وأتطلع بحماس شديد للأسابيع والأشهر المقبلة".

ومن المقرر أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عن كأس العالم في البرازيل بسبب الإصابة، وقد ساعد لاعب الوسط الموهوب نادي دورتموند في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تسعى للحصول على خدماته قبل تعرضه للإصابة.