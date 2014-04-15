دعوها فإنها منتنة!

انتهى الموسم المحلي للهلال وخرج منه خالي الوفاض على غير عادته..! هذا الخروج صنع منه البعض كارثة لا تحتمل..!

الهلال، فريق بطل فاز أو خسر، ولا بد من أن يتعلم البعض هذه المعلومة، ومن لم يتعلمها فقد حرم من قراءة قصة العشق الكبير، الهلال..!

أسوأ ما في هذا الموسم أن الجمهور الهلالي افترق على شعب وطرق لا حصر لها، ونجح الآخرون في جر الهلاليين لذلك فأشغلوهم عن المهم بصغائر أمور لا تهم..! وأصبح الجميع يتطاول على كل شيء إدارة ومدرب وجهاز فني ولاعبين وداعمين و... إلخ، لم يستثنوا أحداً..!

هذا الموسم عرفنا أن حب الهلال تسبقه مصالح وحسابات الهلال ليس أهمها، ولكن البحث عن شهرة أو تصفية حسابات أو من باب «ليش ما لعبتوني.. أجل ابخرب..»..!

تحمل سامي الجابر كل شيء، ولا نقول إن سامي لم يخطئ، ولكنه في المقابل صنع شيئاً وقدّم لنا مباريات مذهلة، لكن ليس ذنبه أن يتخلى عنه كل أحد حتى الحظ..! فسامي هو أجمل ما حدث للهلال هذا الموسم، ويجب على الجميع أن يحترمه كونه المسؤول الأول عن الفريق ويحاسبه بعد ثلاثة أعوام..!

مشكلات سامي أن معه إدارة رومانسية صديقة ناعمة همها الأول والأخير الحضور الاجتماعي واللحمة الوطنية والانفتاح على المذاهب الرياضية، وعدم الدفاع عن الحقوق المشروعة، لذا تطاول الأقزام وضحك السفهاء كثيراً على الهلال وأهله هذا الموسم..!

البعض مستعد أن يصبر على مدرب أجنبي ويلتمس له ألف عذر، لكن الصبر على سامي يكتنفه ألف ذنب وذنب..! فحتى والهلال يبدع يخرج البعض وينسب ذلك إلى اللاعبين وحدهم، وعند الخسارة فالهلال بلا مدرب..!

«الأربعات» و«الخمسات» لا تسجل لسامي، لكن عند هزيمة بخطأ فردي تنصب لسامي ألف مشنقة ومشنقة..!

أحسن سامي عندما وضع شرطاً جزائياً في عقده وليته لا يتنازل عنه أبداً، ليعرف هؤلاء أن المواثيق لا بد من أن تحترم..! فما الفرق بين سامي ومدرب الأهلي الذي يفوقه شهرة وسعراً، وفعل الأفاعيل في ناديه وخسر مباريات لا تخسر؟ ومع ذلك صمت الجميع ومنحوه فرصة ولن يستعجلوا الحكم عليه، وتم ذلك لأن هناك إدارة تعرف ماذا يحتاج فريقها وماذا تنتظر من مدربها..!

الهلال إن خرج هذه الموسم بلا بطولة، فيكفي أن «جابر عثراته» هو البطولة التي لن ينافسنا عليه أحد..! فلا بد من أن يعتذر الجميع لسامي ويمنحوه الفترة كاملة، وبعدها سيعرفون كم هم ظلموه من قبل



*نقلاً عن الحياة اللندنية